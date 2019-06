Larissa Marolt: Vor ihrer Open-Air-Show geht’s zu „Promi Shopping Queen“

Sonntag, 23. Juni 2019 10:53 Uhr

Larissa Marolt wird vom 29. Juni bis 8. September bei den traditionellen Karl May-Festspielen in Bad Segeberg Open Air in „Unter Geiern – Der Sohn des Bärenjägers“ zu sehen sein. Die Proben gehen in die letzte Phase.

„Ein hartes Pensum. Reit-, Tanz- und Stunt-Training, hinzu kommt noch Sprech- und Schauspiel-Training, da es ja ein Theaterstück ist“, erzählte das einstige Model aus den Castingshows ‚Austria’s Next Topmodel‘ und ‚Germany’s Next Topmodel‘ im Interview mit ‚Bunte.de‘. „Aber alles in allem habe ich eine sehr gute Zeit hier.“ Marolt spielt bei dem Spektakel unter freiem Himmel u.a. mit Ex-DSDS-Sieger Alexander Klaws und EX-GZSZ-Star Raul Richter.

Die 26-jährige Österreicherin habe zwar schon etwas Theatererfahrung (im Jugendtheaterclub des Stadttheaters Klagenfurt), aber die riesige Arena in der Kreisstadt in Schleswig-Holstein, ist auch Neuland für sie. Dazu sagte sie stolz: „Wann hat man als Schauspielerin schon die Möglichkeit, vor fast 8.000 Menschen zu spielen? Das ist ein Spektakel, das hat Rockkonzert-Feeling. Ich bin total happy und stolz, dass ich dabei sein kann.“

Über ihr aktuelles Liebesleben wolle sich Larissa nicht äußern, „aber ich kann sagen, dass für die Liebe immer Zeit ist (lacht).“

„Go Wild!“ bei Guido Maria Kretschmer

Heute Abend ist Marolt mit Tänzer und Choreograph Cale Kalay und Ex-GZSZ-Serien-Schauspielerin Nadine Menz in einer neuen Ausgabe von ‚Promi Shopping Queen‚ zu sehen. Das Thema der neuen Styling-Doku heute, passt ja ganz gut zu Karl May: „Go Wild! Zeige, was der angesagte Animal-Print diese Saison alles kann!“ Als Shoppingbegleitung hat sie sich für ihre Kollegin Melanie Wiegmann aus der ARD-Daily-Soap ‚Sturm der Liebe‘ entschieden.

Wie stilsicher die Schauspielerin ist, wird sich heute Abend ab 20.15 Uhr auf VOX zeigen.

Ein kompletter Look zu einem bestimmten Motto bestehend aus Outfit, Schuhen, Accessoires, Haare und Makeup muss innerhalb von vier Stunden her und er darf nicht mehr als 500 Euro kosten. Nach drei Tagen, gegenseitigen Bewertungen und der abschließenden Punktevergabe von Guido Maria Kretschmer steht das Shopping-Ranking fest.

Übrigens: Cale Kalay hat sich für die Show extra das Haupthaar abschneiden lassen.