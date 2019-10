Lars Steinhöfel und der nackte Italiener

Am 19. November feiert die TV-Serie „Unter uns“ ihr 25-Jähriges Jubiläum. Anlässlich dessen bietet der Streaming-Dienst der RTL-Gruppe eine exklusive Folge der Erfolgsproduktion an. In dieser wird unter anderem die spannende Frage geklärt, was in Easys und Ringos Hochzeitsnacht passiert. Die Episode wird allerdings ausschließlich auf dem Portal zu sehen sein, nicht im Fernsehen.

Die Trauung ist jedoch auch für Fans zugänglich, die sich nicht auf dem Streaming-Portal anmelden möchten. Allerdings müssen sich die TV-Zuschauer noch bis zum 26. November gedulden, während die TVNOW-Nutzer die Traumhochzeit-Episode, sowie die exklusive Folge im Anschluss, schon am 19. November vorab streamen können.

Darum geht’s in der Folge

Der Sendetitel „Mein Bräutigam, das Alpaka und ein nackter Italiener“ beschreibt auf den Punkt genau, worum es dabei geht. Wir verraten mehr. Nach dem romantischen Ja-Wort im Schlosspark wollen Easy und Ringo (Lars Steinhöfel, Timothy Boldt) ihre Hochzeitsnacht in dem ehrwürdigen Anwesen verbringen. Doch dabei bleiben die beiden nicht lange alleine …

In der romantisch geschmückten Hochzeitssuite liegt ein (fremder) nackter Mann auf ihrem Bett – mit einer Rose im Mund. Die beiden glauben, ihren Augen nicht zu trauen. Und der ungebetene, aber sehr attraktive Gast spricht nur italienisch! Während Easy und Ringo und ihre Freunde aus der Schillerallee das Rätsel mit Hilfe des Hotelmanagers zu lösen versuchen, sorgt ein weiterer Überraschungsgast für erhebliches Chaos: ein Alpaka!