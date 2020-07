Montag, 20. Juli 2020 19:19 Uhr

Laura Müller beseitigt die letzten Spuren von Claudia Norberg

Laura Müller schwebt im Liebes-Himmel. Nicht nur, weil sie vor wenigen Wochen endlich ihren Traummann Michael Wendler heiraten konnte, sondern auch, weil seine Ex-Frau Claudia Norberg endlich komplett aus ihrem Leben verschwunden ist.

Denn lange lebte die Ex-Frau von Michael Wendler im selben Haus wie Laura Müller und der Schlagersänger, doch jetzt ist Claudia Norberg endlich ausgezogen und Laura Müller plant schon, was sie aus dem freigewordenen Zimmer machen kann.

Nichts soll mehr an die Ex erinnern und Laura freut sich auf die Zukunft. In der VOX-Doku „Laura & der Wendler – Jetzt wird geheiratet“ verrät sie: „Natürlich ist es ein andere Gefühl zu wissen, sie ist jetzt ausgezogen. Ich glaube, wir können jetzt alle gut in die Zukunft starten ohne Baustellen.“

Laura plant das Zimmer um

„Baustelle“ Claudia ist in ein eigenes Reich gezogen und Laura ist schon eifrig am planen, was sit dem alten Zimmer macht: „Wir haben schon ewig überlegt, was wir daraus machen und wir haben auch schon 100 Ideen. Zuerst sollte es ein Bügelzimmer werden. Jetzt haben wir überlegt, ob es ein Raum wird, wo wir als Influencer unserer Arbeit nachgehen können.“

Eine neue Folge von „Laura & der Wendler – Jetzt wird geheiratet“ gibt es heute um 20:15 Uhr auf VOX und bei TVNow!