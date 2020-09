13.09.2020 10:03 Uhr

Laura Müller: „Ich werde bei ‚DSDS‘ dabei sein!“

Michael Wendler sitzt in der Jury, aber auch seine Frau Laura Müller wird bei "Deutschland sucht den Superstar" dabei sein, wie sie nun verriet.

Laura Müller (20) wird bei „Deutschland sucht den Superstar“ dabei sein. Das verriet sie in einer Instagram Story. Dort erklärte die Ehefrau des neuen „DSDS„-Jurors Michael Wendler (48, „Egal“): „Jetzt ist es nicht mehr lange, die Dreharbeiten für ‚DSDS‘ starten in Kürze.“ Sie wünsche allen Kandidaten „viel Spaß und viel Glück“: „Wir freuen uns sehr auf die Zusammenarbeit, das gesamte Team, auf Dieter Bohlen vor allem.“

In den nächsten Tagen verrät sie mehr

Anschließend fügte sie hinzu, dass sie nicht ohne Grund „wir“ sagt: „Ich werde auch dabei sein!“ Sie habe „einen kleinen Job, da freue ich mich sehr, fühle mich sehr geehrt“. Wie ihre „kleine Aufgabe“ bei der Show aussieht, werde sie in den nächsten Tagen verraten, verspricht sie ihren 580.000 Followern.

Freude über Jury-Job

Im August war bekannt geworden, dass Schlagersänger Michael Wendler in der Jury der 18. Staffel von „Deutschland sucht den Superstar“ Platz nimmt. Über den neuen TV-Job freute sich Ehefrau Laura da auch schon mit. „Ich bin so stolz“, schrieb sie in ihrer Instagram Story und fügte ein Herzchen-Emoji hinzu. Neben Dieter Bohlen (66) und Michael Wendler gehören auch Maite Kelly (40) und Mike Singer (20) zur „DSDS“-Jury. RTL strahlt die neue Staffel von „Deutschland sucht den Superstar“ ab Anfang nächsten Jahres aus.

