Laura schwächelt im Sommerhaus: „Natürlich ist die schwanger!“

Montag, 22. Juli 2019 21:40 Uhr

Am Dienstag startet das „Sommerhaus der Stars“ und es verspricht turbulent zu werden. In einem neuen Video sieht man Schülerin Laura Müller (18) schlaflos in der Nacht. Die junge Freundin von Michael Wendler (47) kann einfach nicht schlafen.

Und nicht nur das, Laura Müller isst schlecht, sie rennt zur Toilette und muss sich übergeben. Auch am Tag drauf sitzt die kleine Freundin von Schlagersänger Michael Wendler völlig benommen am Esstisch. Der Wendler fordert sie auf, sich besser wieder hinzulegen.

Die Herrens sind sich sicher

Auch die anderen „Sommerhaus“-Bewohner bekommen das Spektakel mit und Willi Herren und seine Frau Jasmin sind sich sicher: „Natürlich ist die schwanger! Der Michael ist zu potent“, stellt Jasmin fest und Willi fügt hinzu: „Wer weiß, so abwegig ist das nicht.“

Der Wendler, bei Dr. Sommer offenbar immer aufmerksam gewesen, klärt auf: „Wenn eine Frau ihre Periode hat, dann wird sie doch nicht gleich schwanger Leute.“ Jasmin Herren erklärt jedoch: „Auch mit der Pille und so, wenn du sie noch nicht so lang abgesetzt hast. Dann geht das schonmal so Ratzfatz. Da hat der Wendler schön einen Braten in die Röhre gelegt.“

Willi Herren mimt dann den fürsorglichen Papa, einer muss es ja schließlich tun und nimmt sich Laura zur Brust, hakt nach. Die behauptet jedoch felsenfest: „Also eigentlich kann es nicht sein. Weil ich die Pille nie vergessen habe.“

Jetzt heißt es, abwarten und Tee trinken…