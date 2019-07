Laura Müller weint und weint und weint

Mittwoch, 31. Juli 2019 14:23 Uhr

Laura Müller steckt aktuell im Gefühlschaos. Gerade ist sie mit ihrem Liebsten, Schlagerstar Michael Wendler, im ‚Sommerhaus der Stars‘ und dort offenbar alles andere als glücklich. Bei jeder Gelegenheit beginnt die kleine Laura an zu weinen und hört auch gar nicht mehr auf.

Die Spiele und Wettbewerbe zehren an ihren Nerven und es floss bereits die eine oder andere Träne. Trotzdem machte sie Michael nun eine große Liebeserklärung im Netz. Noch in der letzten Folge der Reality-TV-Show, in der prominente Paare gegeneinander antreten, wurde die 19-Jährige von ihrem Freund enttäuscht. Der 47-Jährige wusste beim Quiz nicht einmal mehr, wann das Paar den ersten gemeinsamen Sex hatte, weshalb Laura mit einer unschönen Dusche aus Essensresten übergossen wurde.

Süße Liebesbotschaft

Am Schluss der Folge wurden die beiden das zweitletzte Paar und Laura verabschiedete sich weinend in ihr Zimmer. Dort hat sie sich offenbar aber wieder beruhigt, denn am heutigen Morgen konnten die Follower der Schülerin eine süße Liebesbotschaft auf ihrem Instagram-Kanal vorfinden.

Da schrieb die 18-jährige Schülerin aus Sachsen-Anhalt: „Ich bin so stolz, einen so wundervollen Menschen wie dich an meiner Seite zu haben, mit dir jeden Abend einzuschlafen und jeden Morgen aufzuwachen. Egal, wie viel Gegenwind wir bekommen und auch noch bekommen werden, du bist der Mann meiner Träume und ich werde immer zu dir stehen.“