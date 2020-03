Laura Müller wird immer weniger: „Ich verliere ordentlich Gewicht“

Es ist nicht Neues, dass die prominenten Tänzer bei „Let’s Dance“ bei den wochenlangen und intensiven Trainingseinheiten reichlich Kilos verlieren. Auch Laura Müller (19) bemerkt die ersten Pfunde die purzeln. Das Problem: Der Teenie ist sowieso schon sehr schlank.

Ihren Fans und Followern ist das auf Instagram immer wieder aufgefallen, wie schlank Laura Müller in den letzten vier Wochen geworden ist und die scheuen sich auch nicht davor, sie darauf anzusprechen. Einige scheinen echt besorgt um ihre Gesundheit zu sein.

Auch in ihrer Instagram-Story gibt Laura offen zu: „Ich verliere zur Zeit ordentlich Gewicht.“ Damit sie aber nicht zu mager wird, erklärt sie: „Damit das nicht zu krass wird, esse ich jeden Tag wirklich so unendlich viel. Ich habe noch nie in meinem Leben so viel gegessen wie zur Zeit.“

Heute Abend wird Laura schon in der fünften Ausgabe der Tanzshow zu sehen sein und gemeinsam mit ihrem Partner Christian Polanc einen Contemporary zu Hijo de la Luna von Loona tanzen.

Das sind die weiteren Tänze

Artistin Lili Paul-Roncalli (21) und Massimo Sinató (39): Langsamer Walzer, Je Suis Malade, Lara Fabien.

Moderatorin Ulrike von der Groeben (62) und Valentin Lusin (33): Cha Cha Cha, Believe, Cher.

Sänger Luca Hänni (25) und Christina Luft (30): Slowfox, Tearin‘ Up My Heart, NSYNC.

Moderator Sükrü Pehlivan (47) und Alona Uehlin (30): Wiener Walzer, When A Man Loves A Woman, Michael Bolton.

Model Loiza Lamers (25) und Andrzej Cibis (32): Charleston, Cotton Eye Joe, Rednex.

„Last Man Standing“ Moritz Hans (23) und Renata Lusin (32): Quickstep, Flying, Nice Little Penguins.

Komikerin Ilka Bessin (48) und Erich Klann (32): Salsa, La Vida Es Un Carnaval, Celia Cruz.

Schauspieler Tijan Njie (28) und Kathrin Menzinger (31): Samba, I Just Can’t Wait to Be King, König der Löwen OST.

Schauspieler Martin Klempnow (46) und Marta Arndt (30): Rumba, Babe, Take That.

Opening-Einzeltanz von Kathrin Menzinger und Christian Polanc: So Close Yet So Far Away, Various.

„Let’s Dance“ heute live um 20:15 Uhr auf RTL.