Lea trauert der Zeit bei „Sing meinen Song“ hinterher

Für die Sängerin Lea ist "Sing meinen Song" viel mehr als nur eine TV-Show. Die Dreharbeiten zur siebten Staffel haben sie zutiefst berührt.

Singer-Songwriterin Lea denkt mit Sehnsucht an die Dreharbeiten zu „Sing meinen Song – Das Tauschkonzert“ zurück. „Es war so eine beflügelnde Zeit, sie ist mit nichts zu vergleichen“, sagte die 28-Jährige dem privaten Rundfunksender Hit Radio FFH in Bad Vilbel.

Seelenverwandte

„Wir waren dort an diesem wunderschönen Ort und haben uns wie Seelenverwandte gefühlt“, verriet die in Kassel geborene Sängerin. Die Vox-Musikshow (ist noch bei TV Now zu sehen!) ging in diesem Jahr in Südafrika in die siebte Staffel. Die Rolle des Gastgebers übernahm erneut Michael Patrick Kelly.

Lob für Michael Patrick Kelly

Kelly sei der beste Gastgeber, den man sich vorstellen könne, sagte die Sängerin. Dabei sei eine Verbindung entstanden, die bis heute anhalte. „Es klingt so kitschig, aber wir haben uns wirklich gefunden. Wir schreiben täglich in unserer WhatsApp-Gruppe und hoffen alle, dass wir uns bald wiedersehen.“

