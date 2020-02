Lena Gercke testet schon mal Kinderwagen

Lena Gercke (31) erwartet aktuell ihr erstes Kind, umso passender ist es, dass sie bei „Das Ding des Jahres“ „Elektronische Kinderwagenbremse“ testen darf. Auch Joko Winterscheidt staunt und Hans-Jürgen Moog zeigt sich begeistert:

„Ich finde es immer wieder beeindruckend, dass für alltägliche Probleme, die jeder Mensch kennt, aber bisher als gegeben hingenommen hat, Lösungen entstehen. Besonders begeistern mich die jungen Erfinder. Es ist großartig zu sehen, welchen Drive die Kinder und Jugendlichen haben, um Probleme für Mensch und Natur zu lösen.“

Lena Gercke testet Erfindungen für Kinder Die „elektronische Kinderwagenbremse“ des Erfinders Michael Fleischmann (59, Marktzeuln bei Bamberg) erkennt, wenn der Kinderwagen versehentlich losgelassen wird, und führt eine Notbremsung durch. Gleichzeitig dient sie als Diebstahlschutz, wenn der Wagen abgestellt werden muss. Fabian Müller (32, Königsmoos/Bayern) hat mit dem „Easy Flips“ einen multifunktionalen Kindersitz entwickelt, der Fahrradsitz und Buggy in einem ist. Welche Erfindung besteht den Test von Lena Gercke?

Treppe zum Wegklappen

Großer Problemlöser für kleinen Wohnraum Was, wenn die Treppe stört und einfach nur Platz wegnimmt in der kleinen Wohnung? Einfach wegklappen! Das dachten sich die Erfinder Katja Becker (30), Lukas Wagner (30) und Bastian Amberg (33) aus Frankfurt. Ihre Lösung: die klappbare Treppe „Klapster“. Vor allem Lea-Sophie Cramer zeigt sich begeistert: „Bei der Treppe geht mein Designer- und Entwickler-Herz auf. Das sieht so schön aus und ist so einfach. Ein tolles Produkt!“

Diese Erfinder treten außerdem in der zweiten Folge von „Das Ding des Jahres“ an: Jeremy Edward Mrzyglocki (17, Zuffenhausen/Baden-Württemberg), Felix Röwekämper (22, Ibbenbüren/NRW), Hanna Kerschbaumer (26) und Chris Sander (31) aus Berlin, Simon Schmidt (35) und T. Schätzke (27) aus Gründau (Hessen), Benno (55) und Nils Kuttruff (21) aus Hüfingen (Baden-Württemberg) sowie Christian Battel (42, Meerbusch/NRW).

Erfinder und Produzent von „Das Ding des Jahres“ ist Stefan Raab mit Raab TV. Moderiert wird die Show von Janin Ullmann. Die zweite Ausgabe der ProSieben-Erfindershow „Das Ding des Jahres“ am Mittwoch, 5. Februar 2020, um 20:15 Uhr.