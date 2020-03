Let’s Dance: Ailton ist raus und Moritz Hans der King

Moritz Hans, „Last Man Standing“ aus ‚Ninja Warrior Germany‘ ist der absolute King der Show bei „Let’s Dance‘ am Freitagabend gewesen. Als John Travolta wirbelte er vor fast leerer Kulisse über das Parkett, wie kein anderer. Tanzbär Ailton flog erwartungsgemäß raus.

Der 24-Jährige Sportkletterer tanzte mit seiner Tanzpartnerin Renata Lusin einen Charleston zu „You’re The One That I Want“, dem Welthit von John Travolta und Olivia Newton-John aus dem Tanzfilm „Grease“ von 1978. Die Jury vergab die Höchstpunktzahl: 29!

Die Höchstpunktzahl räumte diesmal Moritz Hans vor den 4,51 Mio. Zuschauern ab: Der „Last Man Standing“ begeisterte mit dem Charleston („You’re The One That I Want“, Grease) und wurde dafür mit 29 Jurypunkten belohnt.

Jorge González sang vor Freude: „You’re The One That I Want“, verließ das Jury-Pult und tanzte. „Du warst mega. Die Wiedergeburt von John Travolta.“ Motsi Mabuse: „Ich bin glücklich, ihr macht mich sprachlos: mega, mega, mega.“ Joachim Llambi: „So einen Charleston haben wir schon sehr lange nicht mehr gesehen. Die Nummer war so gut, weil sie so authentisch war.“

Ilka Bessin überzeugte mit nur 15 Punkten

Ilka Bessin tanzte sich ebenso in die Zuschauerherzen und war ein Highlight des Abends. Nach ihrer Rumba („If You Leave me Now“, Chicago, 15 Punkte) bat sie Joachim Llambi um Tanz-Nachhilfe, der gefürchtete Juror trat aufs Parkett und performte mit der Komikerin eine Rumba.

Auch Wendler-Freundin Laura Müller wird immer besser, überzeugte die Jury. Sie tanze mit Christian Polanc einen Paso Doble zu „I Love Rock ’n‘ Roll“ von den Arrows. Motsi Mabuse: Motsi ist super zufrieden: „Letzte Woche war ich überrascht und habe gesagt: ‚Sie ist angekommen.‘ Diese Woche bin ich begeistert!“

Herr Llambi wünschte sich für die kommende Woche nur „noch mehr Konstanz an Körperspannung“. Kriegt er vermutlich.

Das sagte Ailton zum Rauswurf

Aílton musste dagegen das Tanzduell verlassen und nahm es sportlich: „Schade, es hat Spaß gemacht, aber so ist das Spiel.“ Der Fußballspieler tanzte mit Profitänzerin Isabel Edvardsson einen Cha Cha Cha („Daddy Cool“, Boney M.) und bekam magere 8 Jurypunkte (Tiefstwert).

Fast leere Kulisse

Aufgrund des Corona-Virus befanden sich nur Freunde, Angehörige und Familienmitglieder der Tänzer im Studio, ansonsten verzichtete „Let’s Dance“ auf Publikum. Geschadet hat es der Show nicht, denn Family & Friends sorgten für tolle Stimmung!

Ein Wiedersehen gab es mit Alexander Klaws. Der „Dancing Star 2014“ und „Deutschland sucht den Superstar“ – Moderator war Talkgast und betrat zum ersten Mal nach sechs Jahren wieder das „Let’s Dance“ – Parkett.

Jurywertungen der 3. Show von „Let´s Dance“

Moderatorin Ulrike von der Groeben (62) und Valentin Lusin (33):

Tango, „Notre Tango D’Amour“, Vicky Leandros: 18 Punkte gesamt.

Schauspieler Martin Klempnow (46) und Marta Arndt (30):

Paso Doble, „Cold As Ice“, Foreigner: 20 Punkte gesamt.

Ich-Darstellerin & Model Laura Müller (19) und Christian Polanc (41):

Paso Doble, „I Love Rock ’n‘ Roll“, Arrows: 24 Punkte gesamt.

Sänger Luca Hänni (25) und Christina Luft (30):

Samba, „Stayin‘ Alive“, Bee Gees: 22 Punkte gesamt.

Moderator Sükrü Pehlivan (47) und Alona Uehlin (30):

Cha Cha Cha, „Car Wash“, Rose Royce: 13 Punkte gesamt.

Fußballspieler Aílton (46) und Isabel Edvardsson (37):

Cha Cha Cha, „Daddy Cool“, Boney M.: 8 Punkte gesamt.

Model Loiza Lamers (25) und Andrzej Cibis (32):

Jive, „Under The Moon Of Love“, Showaddywaddy: 17 Punkte gesamt.

Komikerin Ilka Bessin (48) und Erich Klann (32):

Rumba, „If You Leave me Now“, Chicago: 15 Punkte gesamt.

Schauspieler Tijan Njie (28) und Kathrin Menzinger (31):

Rumba, „Let’s Get It On“, Marvin Gaye: 26 Punkte gesamt.

Sänger, Musiker & Komponist John Kelly (52) und Regina Luca (31):

Contemporary, „Who’ll Come With Me“ (David’s Song), The Kelly Family: 17 Punkte gesamt.

„Last Man Standing“ Moritz Hans (23) und Renata Lusin (32):

Charleston, „You’re The One That I Want“, Grease: 29 Punkte gesamt.

Artistin Lili Paul-Roncalli (21) und Massimo Sinató (39):

Slowfox, „Close To You“, Carpenters: 23 Punkte gesamt.