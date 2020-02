„Let’s Dance“: Aus in der ersten Runde für Steffi Jones & Robert Beitsch

Mit der ersten regulären Live-Show des RTL Quoten-Hits „Let’s Dance“ wurde der Wettbewerb auf dem Parkett gerade eröffnet. Durchschnittlich 4,61 Millionen Zuschauer begeisterten sich am Freitag für den kompletten Auftakt des Tanzduells mit Daniel Hartwich und Victoria Swarovski, insgesamt schalteten sogar 10,17 Millionen Zuschauer ein. Am Ende des Abends musste Fußballtrainerin Steffi Jones (47) mit Tanzpartner Robert Beitsch (28) die Show verlassen.

Nachdem die Stars und Tanzprofis in der großen Kennenlernshow vergangenen Freitag erfahren hatten, wer mit wem in den nächsten Wochen tanzt, mussten die Paarungen gestern erstmals in Einzeltänzen ihr Können beweisen. Einzig Tijan Njie brauchte um seinen Einzug in Show 2 nicht bangen: Der Schauspieler hatte bereits in der Kennenlernshow Jury und Zuschauer derart überzeugt, dass er sich mit dem Direktticket vorzeitig gesichert hatte. Zittern mussten stattdessen Aílton, Sabrina Setlur und Steffi Jones. Getroffen hat es letztlich die Fußballspielerin zusammen mit Profitänzer Robert Beitsch (28): Mit 11 Jurypunkten für ihren Quickstep mussten sie den Tanzwettbewerb als erstes Paar verlassen. Steffi Jones: „Mir tut es vor allem für Robert leid, weil er so viel Einsatz gezeigt hat. Ergebnis zählt eben und das habe ich nicht geliefert …“

Standing Ovations für Roncalli-Tochter

Für große Begeisterung bei der Jury und Standing Ovations im Publikum sorgten dagegen Lili Paul-Roncalli und Massimo Sinató. Mit ihrem Tango verblüfften sie nicht nur Motsi Mabuse („Ich war geschockt gerade! Absolut sensationell!“), Jorge Gonzalez zückte erstmals in dieser Staffel die 10-Punkte-Kelle. Volltreffer!

Für einen rasanten und schwer energiegeladenen Wirbelsturm sorgten „Alles was zählt“-Star Tijan Njie (28) und Profitänzerin Kathrin Menzinger (31) mit ihrem feurigem Tango zu „Bad Guy“ von Billie Eilish. Die Jury war hin und weg, vergab 27 Punkte.

Laura Müller ließ auf sich warten

Für den gefühlvollsten Moment des Abends sorgte hingegen Ilka Bessin: Ihr Wiener Walzer zu „Rot sind die Rosen“ (Semino Rossi) weckte emotionale Erinnerungen an ihre Eltern, an denen die sonst so humorvolle Komikerin das „Let’s Dance“-Publikum teilhaben ließ. Motsi Mabuse: „Das war schön anzusehen und sehr berührend!“ Die Jury quittierte die Leistung mit insgesamt 16 Jurypunkten, Joachim Llambi befand: „Ich glaube, du warst sogar unterfordert heute“.

Auf Laura Müller mussten die Zuschauer bis zum Schluss warten. Und natürlich war auch ihr fast 30 Jahre älterer Freund Michael Wendler im Studio dabei. Der Kommentar der 19-Jährigen: „Seine Anwesenheit gibt mir Stärke und Ruhe“ und „Ich bin nicht nur die Freundin von…Ich will über mich hinauswachsen!“ Zwar kam das Mädel mit Tanzpartner Christian Polanc weiter, aber Scharfrichter Joachim Llambi befand: „Das war nett anzuschauen. Aber es hat mich nicht mitgenommen. Das war nicht richtig Cha Cha Cha!“ Motsi Mabuse verwies darauf, dass Müller sich doch bitte nicht immer bei jeder Pose selbst beobachten solle, wie sie wirke: „Das ist nicht tanzen. Tanzen ist erleben!“ Llambi fügt hinzu: „Egal, ob Sie gut aussehen, Sie müssen gut Tanzen!“

Jurywertungen der ersten Show

Sänger Luca Hänni (25) und Christina Luft (29):

Salsa; „Hot In Herre“ (Nelly): 22 Punkte gesamt

Rapperin Sabrina Setlur (46) und Nikita Kuzmin (22):

Wiener Walzer; „Dangerous Woman“ (Ariana Grande): 9 Punkte gesamt

„Last Man Standing“ Moritz Hans (23) und Renata Lusin (32):

Cha Cha Cha; „Sucker“ (Jonas Brothers): 18 Punkte gesamt

Fußballspielerin Steffi Jones (47) und Robert Beitsch (28):

Quickstep; „Let’s Get Loud“ (Jennifer Lopez): 11 Punkte gesamt

Schauspieler Martin Klempnow (46) und Marta Arndt (30):

Cha Cha Cha; „Küssen verboten“ (Die Prinzen): 9 Punkte gesamt

Moderatorin Ulrike von der Groeben (62) und Valentin Lusin (32):

Langsamer Walzer; „Imagine“ (Eva Cassidy, Cover John Lennon): 16 Punkte gesamt

Artistin Lili Paul-Roncalli (21) und Massimo Sinató (39):

Tango; „Maintenant“ (Rupa & the April Fishes): 27 Punkte gesamt

Model Loiza Lamers (25) und Andrzej Cibis (32):

Quickstep; „Born This Way“ (Lady Gaga): 16 Punkte gesamt

Fußballspieler Aílton (46) und Isabel Edvardsson (37):

Salsa; „Ai Se Eu Te Pego“ (Michel Teló): 13 Punkte gesamt

Komikerin Ilka Bessin (48) und Erich Klann (32):

Wiener Walzer; „Rot sind die Rosen“ (Semino Rossi): 16 Punkte gesamt

Moderator Sükrü Pehlivan (47) und Alona Uehlin (30):

Tango; „Skyfall“ (Adele): 17 Punkte gesamt

Sänger, Musiker & Komponist John Kelly (52) und Regina Luca (31):

Wiener Walzer; „La Valse D’Amelie“ (Yann Tiersen): 21 Punkte gesamt

Ich-Darstellerin & Model Laura Müller (19) und Christian Polanc (41):

Cha Cha Cha; „Hot2Touch“ (Felix Jaehn): 14 Punkte gesamt

Schauspieler Tijan Njie (28) und Kathrin Menzinger (31):

Tango; „Bad Guy“ (Billie Eilish): 27 Punkte gesamt