„Let’s Dance“: Das sind die Finalisten (und Motsi tanzt auch mit!)

Finale! Wer holt die Tanzkrone? Nachdem Tijan Nije letzte Woche ausschied, kämpfen am Freitagabend Lili Paul-Roncalli, Luca Hänni und Moritz Hans im großen „Let’s Dance“- Finale um den Titel.

Beim RTL-Tanzspektakel erwartet die Zuschauer heute Abend auch eine besondere Tanz-Performance von Motsi Mabuse (39). Gemeinsam mit ihrem Ehemann und Tanzpartner Evgenij Voznyuk tanzt sie eine Rumba und Pietro Lombardi singt dazu seinen neuen Song „Kämpferherz“. In der 12. und letzten Show werden die drei Promis mit ihren Partnern drei Tänze performen. Der erste wird ein sogenannter „Lieblingstanz“ sein, der zweite ein Tanz, den die Jury für sie auswählte und schließlich ein Final-Freestyle.

Lili Paul-Roncalli

Die Artistin Lili Paul-Roncalli (22) tanzt mit Partner Massimo Sinató (39) den Tango zu Maintenant, Rupa & the April Fishes. Die 22-Jährige Roncalli-Tochter konnte vor Let’s Dance keinen einzigen Standardtanz. Danach ist der Cha Cha Cha dran, den sie zu Guantanamera von Compay Segundo performen werden. Und schließlich der Final-Freestyle, der aus einer Mischung aus Samba, Paso, Salsa, Rumba, Quickstep, Contemporary, Charleston, Schlangenakrobatik & Oriental Dance besteht. Dazu wird man den Soundtrack von Disney’s „Aladdin“ hören.

Vor ihren beiden Konkurrenten habe sie großen Respekt, wie sie gegenüber RTL gestand: „Die sind wirklich beide super stark“.

Luca Hänni

Der 25-jährige Sänger Luca Hänni wird mit Partnerin Christina Luft (30) den Quickstep zu „I’ll Be There For You“ von The Rembrandts als Lieblingstanz performen. Anschließend heizt das Paar mit einem Salsa zu „Y Le Dije No“ von Yahaira Plasencia ft. Sergio George ein bevor der finale Freestyle aus Jive, Quickstep, Cha Cha Cha und Rumba dargeboten wird. Die zwei werden zum Soundtrack des Animationsfilms „Sing“ tanzen.

Moritz Hans

Moritz Hans, der Ninja Warrior Germany Gewinner von 2017, wird mit Renata Lusin (32) anfangs den Charleston zu „You’re The One That I Want“ aus Grease performen. Der Jurytanz ist der Rumba zu „The Most Beautiful Girl In The World“ von Prince.

Der Final-Freestyle besteht aus Tango, Paso Doble, Langsamer Walzer, Charleston und Quickstep. Auch hier ein Soundtrack eines berühmten Disney-Klassiker: „Die Schöne und das Biest“.

Der 24-jährige Kletterer ist höchstmotiviert: „Naja, ich habe mich jetzt 13 Wochen hierfür abgerackert, jetzt will ich natürlich auch gewinnen“. Sein Kollege Luca hätte aufgrund des überwiegend weiblichen Publikums bessere Chancen. Der Sportler will es ihm aber nicht zu leicht machen.

Das Finale heute um 20:15 Uhr wird von Victoria Swarovski (26) und Daniel Hartwich (41) live bei RTL präsentiert. Das Spektakel kann man gleichzeitig auch live bei TVNOW mit verfolgen.