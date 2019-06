„Let’s Dance“: Das sind die Gewinner der Profi-Challenge

Freitag, 28. Juni 2019 08:37 Uhr

Massimo Sinato und Ekaterina Leonova haben die Sonderausgabe mit einer Profi-Challenge von ‚Let’s Dance‘ gewonnen.

Das 12. Finale der beliebten Tanz-Show auf RTL liegt erst wenige Wochen zurück. Am 14. Juni setze sich Handballstar Pascal Hens gemeinsam mit seiner Tanzpartnerin Ekaterina gegen Ella Endlich und Benjamin Piwko durch und holte sich den begehrten Pokal. Die Tänzerin konnte nun schon wieder einen Sieg feiern.

Sie und Massimo Sinato gewannen die Profi-Challenge am Freitagabend (27. Juni). „Wir haben den Tanz letzte Nacht erst einstudiert“, erklärten die beiden Tänzer nach ihrer Performance eines Tango Argentino, der sogar Juror Joachim Llambi vom Hocker haute.

Llambi ist begeistert

„Sensationell, tolle Atmosphäre, ich glaube, einen besseren Tango Argentino werden wir nicht mehr sehen“, schwärmte der ehemalige Profi nach der Darbietung. Mit ihrer Leistung stachen die beiden die anderen ‚Let’s Dance‘-Profitänzer aus, darunter auch Regina und Sergio Luca, die zu ‚Love Is In The Air‘ ihre eigene Liebesgeschichte erzählten, und Renata und Valentin Lusin, die schwebend leicht Romantik auf die Tanzfläche brachten.

Christina Luft demonstrierte mit einem kraftvollen Solo pure Frauen-Power und auch Erich Klann, Oana Nechiti, Christian Polanz, Robert Beitsch und viele mehr konnten auf dem Tanzparkett zeigen, was diese Profis alles so draufhaben. Massimo und Ekaterina gingen natürlich nicht mit leeren Händen nach Hause. Neben einem Pokal bekamen sie noch einen besonderen Preis: Die Gewinner dürfen sich in der nächsten ‚Let’s Dance‘-Staffel ihre prominenten Tanzpartner aussuchen.

2,67 Millionen Zuschauer schalteten die Show ein. 2,19 Millionen sahen dagegen den Start der neuen Show „The Masked Singer“ bei ProSieben.