„Let’s Dance“: Ella Endlich ist in der neuen Staffel dabei

Montag, 4. Februar 2019 18:49 Uhr

Neben Barbara Becker wurde heute eine zweite Personalien bekannt, die bei ‚Let’s Dance‚ über das Parkett fliegen will: Musical-, Pop- und Schlagersängerin Ella Endlich!

Die Sängerin freut sich jedenfalls auf die Herausforderungen in der zwölften Staffel der beliebten TV-Tanzshow. In einem kurzen Statement sagte die 34-Jährige zu RTL: „Das Tänzerische wird jedenfalls etwas sein, was die Leute so noch nicht von mir kennen.“

Am Freitag, 15. März 2019 eröffnet „Let’s Dance“ die nächste Tanzsaison – und Ella Endlich, die eigentlich Jacqueline Zebisch heißt, wagt sich dann gemeinsam mit 13 weiteren Prominenten auf die Tanzfläche. Letztes Jahr war sie Jurorin bei DSDS.

Die letzte Staffel gewann 2018 Moderator Ingolf Lück mit Profitänzerin Ekaterina Leonova. Das Paar durfte den Preis „Dancing Star 2018“ entgegennehmen.