Let’s Dance: Favoritin Ulrike muss gehen, Benjamin auch raus?

Samstag, 4. Mai 2019 09:35 Uhr

Unter dem romantischen Motto „Lovesongs“ ließen neun Tanzpaare bei ‚Let’s Dance‚ am Freitagabend den Gefühlen freien Lauf und begeisterten einmal mehr in Deutschlands beliebtester Tanzshow: Durchschnittlich 4,02 Millionen Zuschauer sahen gestern Abend die sechste Live-Show von „Let’s Dance“. Ulrike Frank musste leider gehen.

Für Standing Ovations sorgten diesmal Nazan Eckes und Christian Polanc. Nach ihrem Charleston („Five Foot Two, Eyes Of Blue“, Art Landry) jubelte sogar Daniel Hartwich, “mega, ihr 2!”, und auch die Jury war voll des Lobes.

Jorge Gonzalez sagte dazu: “Halleluja! Das war frisch, fröhlich, frei und gar nicht fromm. Dein bester Tanz bis heute!” Das Ergebnis: 27 Punkte von der Jury.

Nach seinem bemerkenswerten 30-Punkte-Auftritt letzte Woche gab es gestern erneut Standing Ovations für Pascal Hens und Ekaterina Leonova (Contemporary: „You Are The Reason“, Calum Scott) – und wieder 30 Punkte von der Jury. Joachim Llambi: „Ich nehme dir alles ab, was du zum Ausdruck gebracht hast. Du verzauberst uns, das finde ich schön!“ 30 Punkte ertanzten auch einmal mehr Ella Endlich und Valentin Lusin (Tango: “Jalousie”, Jacob Gade). Motsi Mabuse: „Es geht einfach nicht anders. Du lässt uns keine Wahl – es gibt nur eine Zahl!“

Nicht bei der Juryverkündung am Ende der Live-Show anwesend war Benjamin Piwko. Der gehörlose Schauspieler und Kampfkunst-Meister hatte sich während seines Tanzes (Jive: “Don’t Speak”, No Doubt) eine Blockade des Iliosakral-Gelenks zugezogen und musste deshalb ärztlich versorgt werden. Benjamin Piwko erklärte: “Ich bin bei der letzten Rolle falsch aufgekommen. Ich habe das Juryurteil abgewartet, dann bin ich direkt zum Arzt. Es tut sehr weh, aber ich bin ein Kämpfer und werde auf jeden Fall morgen zum Training gehen. Auch wenn ich nicht mittrainieren kann, werde ich zumindest zuschauen und versuchen den Tanz so zu lernen.“ Wie lange Benjamin Piwko pausieren muss und ob er nächsten Freitag bei “Let’s Dance” tanzen kann, entscheidet sich in den kommenden Tagen.

Eng wurde es gestern Abend für Oliver Pocher und Christina Luft (13 Jurypunkte) sowie Evelyn Burdecki und Evgeny Vinokurov (19 Jurypunkte): Beide Tanzpaare mussten mit Ulrike Frank und Robert Beitsch zittern. Mit 23 Jurypunkten lag die sympathische GZSZ-Schauspielerin zwar im Mittelfeld, doch zusammen mit den Zuschauerstimmen hat es am Ende nicht gereicht.

Nach Kerstin Ott, Thomas Rath, Lukas Rieger, Özcan Cosar und Jan Hartmann muss sie sich nun vom Tanzparkett bei „Let’s Dance“ verabschieden. Ulrike Frank sagte dazu: „Ich bin wahnsinnig traurig, habe jede Minute bei „Let’s Dance“ genossen. Tanzen wird aber sicher weiter eine Rolle in meinem Leben spielen …“

Am Freitag, 10. Mai 2019, 20.15 Uhr, geht „Let’s Dance“ mit Daniel Hartwich und Victoria Swarovski als Moderatoren weiter.

Dann entscheiden auch wieder die Juroren Joachim Llambi, Motsi Mabuse und Jorge González zusammen mit den Zuschauern, die per SMS und Telefonvoting für ihre Lieblinge stimmen können, wer weiterkommt.

Die Jurywertungen der 6. Show

Designerin Barbara Becker (52) und Massimo Sinató (38):

Paso Doble: “You’ve Got The Love” (Florence + The Machine) 22 Punkte insgesamt

Moderatorin Nazan Eckes (42) und Christian Polanc (40):

Charleston: „Five Foot Two, Eyes Of Blue“ (Art Landry) 27 Punkte insgesamt

GZSZ-Schauspielerin Ulrike Frank (50) und Robert Beitsch (27):

Contemporary: “Sailing” (LYO) 23 Punkte insgesamt

Dschungelkönigin Evelyn Burdecki (30) und Evgeny Vinokurov (28):

Salsa: “Amores Como El Nuestro” (Jerry Rivera) 19 Punkte insgesamt

Leichtathletin Sabrina Mockenhaupt (38) und Erich Klann (32):

Jive: “Part Time Lover” (Stevie Wonder) 12 Punkte insgesamt

Profi-Handballer „Pommes“ Pascal Hens (39) und Ekaterina Leonova (32):

Contemporary: „You Are The Reason“ (Calum Scott) 30 Punkte insgesamt

Schauspieler und Kampfkunst-Meister Benjamin Piwko (39) und Isabel Edvardsson (36):

Jive: “Don’t Speak” (No Doubt) 12 Punkte insgesamt

Moderator und Comedian Oliver Pocher (41) und Christina Luft (29):

Cha Cha Cha: “Relight My Fire” (Take That) 13 Punkte insgesamt

Sängerin Ella Endlich (34) und Valentin Lusin (32):

Tango: “Jalousie” (Jacob Gade) 30 Punkte insgesamt

Alle Infos zu „Let´s Dance“ im Special bei RTL.de