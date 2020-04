„Let’s Dance“: Für Ulrike von der Groeben ist es zu Ende

Mit großartigen Performances, überraschenden Geständnissen und ganz im Zeichen der Liebe überzeugte auch die sechste reguläre Live-Show von „Let’s Dance“. Im Schnitt sahen am Freitagabend 4,91 Millionen Zuschauer die RTL-Tanzshow. Für Ulrike von der Groeben ist der bezahlte Aufenthalt im leeren Tanzpalast Geschichte.

Weiterhin ohne Studiopublikum, aber mit ganz viel Liebe auf dem Parkett ging Deutschlands schönste Tanzshow am Freitagabend in die sechste Runde – und schrieb Geschichte: Erstmals in der Historie von „Let’s Dance“ vergab die Jury die volle Punktzahl (30 Punkte) für einen Jive. Joachim Llambi brachte die herausragende Leistung von Schauspieler Tijan Njie (28) und Kathrin Menzinger (31) auf den Punkt: „Das kann man nicht besser machen.“

Bessin mit Theaterperformance

Tänzerisch zwar mit der schwächsten Leistung des Abends, emotional aber umso überzeugender zeigte sich Komikerin Ilka Bessin (48). Mit ihrem Tanz zum Thema Liebe wollte sie mit Tanzpartner Erich Klann (52) die tiefen Wunden aus ihrer Vergangenheit aufarbeiten. Hintergrund der eher theatralischen Performance: Die Komikerin habe sich „viel zu lange“ von einem Mann ausnutzen lassen, in den sie eigentlich verliebt war.

Daniel Hartwich: „Du hast uns heute dicht an dich rangelassen“. Scharfrichter Joachim Llambi: „Es war ein bisschen wenig Tanz, davon hätte ich gerne mehr gesehen“. Die Zuschauer quittierten das mit dem Ticket in die nächste Show.

Für Moderatorin Ulrike von der Groeben (62) und Valentin Lusin (33) bedeutete die sechste Live-Show dagegen das Tanz-Aus. Ulrike von der Groeben: „Wie es in unserem Tanzsong heute so schön hieß: Das Karussell dreht sich weiter. Wir schließen immerhin mit unserem besten Tanz ab.“

Liebesgerüchte um Luca

Luca Hänni (25) und Tanzpartnerin Christina Luft (30) sorgten für Liebesgerüchte. Beide tanzten einen Paso Doble zum Kiss-Hit „I Was Made For Lovin‘ You“ und Motsi Mabuse war hin und weg: „Es ist so süß, euch beiden zuzuschauen“. Und Moderatorin Victoria Swarwovski wollte mehr wssen: „Wie würde denn ein romantisches Date mit Luca Hänni aussehen?“ Luca: „Ich würde einen guten Wein einpacken und was gutes zu essen. Und dann würde ich mich irgendwo an den See setzen und genießen.“ Na dann! Der junge Mann ist ja seit drei Wochen frisch getrennt…

Die Tänze und Jurywertungen der 6. Show

– TV-Persönlichkeit & Model Laura Müller (19) und Christian Polanc (41): Jive, Dein Ist Mein Ganzes Herz, Heinz Rudolf Kunze: 23 Punkte insgesamt.

– Moderatorin Ulrike von der Groeben (62) und Valentin Lusin (33): Slowfox, Ich Liebe Das Leben, Vicky Leandros: 15 Punkte insgesamt.

– Sänger Luca Hänni (25) und Christina Luft (30): Paso Doble. I Was Made For Lovin’ You, KISS: 25 Punkte insgesamt.

– Schauspieler Tijan Njie (28) und Kathrin Menzinger (31): Jive, Crazy Little Thing Calles Love, Queen: 30 Punkte insgesamt.

– Komikerin Ilka Bessin (48) und Erich Klann (32): Contemporary, You Go Your Own Way, Fleetwood Mac: 12Punkte insgesamt.

– Model Loiza Lamers (25) und Andrzej Cibis (32): Tango, Bang, Bang, Nancy Sinatra: 21 Punkte insgesamt.

– Artistin Lili Paul-Roncalli (21) und Massimo Sinató (39): Quickstep, Liebeskummer lohnt sich nicht, Siw Malmqvist: 29 Punkte insgesamt.

– Schauspieler Martin Klempnow (46) und Marta Arndt (30): Salsa, Eres Mi Sueño, Carlo Supo: 18 Punkte insgesamt.

– „Last Man Standing“ Moritz Hans (23) und Renata Lusin (32): Jive, Dance With Me Tonight, Olly Murs: 21 Punkte insgesamt.

Die Show gibt’s auch bei TVNow zu sehen.