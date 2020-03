„Let’s Dance“: John Kelly ist erstmal nicht mehr dabei

Heute Abend steigt die vierte Live-Show von „Let’s Dance“ und ein Kandidat wird nicht dabei sein: John Kelly. In seiner Familie gab es einen Krankheitsfall, weswegen der Sänger in dieser Woche ausfallen wird. Bei der Krankheit soll es sich jedoch nicht um Corona handeln.

Nachdem bereits in der Vorwoche die Promis und Tänzer ohne Publikum auskommen mussten und lediglich Verwandte und Freunde in den RTL-Studios anwesend waren, müssen sie in dieser Woche nun komplett ohne Gäste im Studio auskommen.

Die Tänze der 4. Live-Show

Artistin Lili Paul-Roncalli (21) und Massimo Sinató (39): Cha Cha Cha, Promises, Calvin Harris & Sam Smith.

It-Girl & Model Laura Müller (19) und Christian Polanc (41): Charleston, Boyfriend, Lou Bega.

Moderatorin Ulrike von der Groeben (62) und Valentin Lusin (33): Salsa, Bajo la Tormenta, Sergio George’s Salsa Giants.

Sänger Luca Hänni (25) und Christina Luft (30): Contemporary, Someone You Loved, Lewis Capaldi.

Moderator Sükrü Pehlivan (47) und Alona Uehlin (30): Jive, Marmor, Stein und Eisen bricht, Drafi Deutscher.

Model Loiza Lamers (25) und Andrzej Cibis (32): Rumba, Naked, James Arthur.

„Last Man Standing“ Moritz Hans (23) und Renata Lusin (32): Rumba, Love Someone, Lukas Graham.

Komikerin Ilka Bessin (48) und Erich Klann (32): Paso Doble, (I Can’t Get No) Satisfaction, The Rolling Stones.

Schauspieler Tijan Njie (28) und Kathrin Menzinger (31): Wiener Walzer, Monsters, James Blunt.

Schauspieler Martin Klempnow (46) und Marta Arndt (30): Tango, Tango The Night, Falco.