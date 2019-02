„Let’s Dance“: Nazan Eckes kehrt zurück – als Kandidatin

Dienstag, 5. Februar 2019 10:30 Uhr

Nazan Eckes wurde nach Barbara Becker und Ella Endlich als dritte „Let’s Dance“-Kandidatin von RTL bekannt gegeben. Für die Moderatorin ist das eine ganz besondere Rückkehr. Sie führte bereits in den ersten Jahren der Tanz-Sendung durch den Abend.

Nun kehrt sie aufs Parkett zurück, jedoch als Kandidatin und kann es selbst kaum fassen, so sagt sie gegenüber RTL:

„Ich weiß, dass der Moment kommen wird, in dem ich denke: Okay, du bist jetzt Kandidatin, du moderierst nicht, sitzt nicht in der Jury. Es ist eine total verkehrte Welt für mich, aber ich freue mich wahnsinnig darauf.“

Als Moderatorin der Sendung konnte sie mit den Kandidaten mitfiebern, nun heißt es proben, proben, proben: „Das ist wirklich viel Arbeit über Wochen und vielleicht sogar Monate“, so Eckes.

Dennoch freut sie sich sehr auf die kommende Zeit und sagt: „Ich freue mich auf die ganzen geilen Kleider und ich freue mich auf die sportliche Herausforderung.“

Quelle: instagram.com