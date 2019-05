„Let’s Dance“: Oliver Pocher ist am Ende – und hängt am Tropf

Samstag, 18. Mai 2019 09:27 Uhr

Filmreife Tänze mit den größten TV-Melodien, der legendäre Discofox-Marathon und 30 Punkte für den Contemporary von Nazan Eckes: „Let’s Dance“ begeisterte mit Tanz-Blockbustern, Partygetümmel und starken Quoten. Und Oliver Pocher musste gehen. Das große Freitags-Spektakel sahen im Schnitt 4,16 Millionen Zuschauer.

Standing Ovations, 30 Punkte und damit die Höchstpunktzahl an diesem Abend gab es für Nazan Eckes. Gemeinsam mit Profitänzer Christian Polanc tanzte sie einen perfekten Contemporary zu „Stand By Me“ (Ben E. King). Motsi Mabuse: „Einfach nur wow, Nazan! Mehr braucht man nicht zu sagen! Wow!“ Jorge González: „…das ist Ausdrucks-Tanz! Super!“

Auch Joachim Llambi war begeistert: „In diesem Contemporary waren so viel Schwierigkeiten drin, die nicht viele hier getanzt haben. Und deshalb war der deutlich stärker als andere Contemporarys, die wir in dieser Staffel gesehen haben.“

Jubel für Benjamin Piwko

Mit stehenden Ovationen und reichlich stehenden Gehörlosen-Applaus (in Gebärdensprache wird der Applaus mit beiden Händen gewunken) wurde auch der gehörlose Schauspieler und Kampfkunst-Meister Benjamin Piwko belohnt. Joachim Llambi wünschte sich aber mehr Risiko in der Kür: „Ich möchte, dass du mehr auf Risiko gehst. Das ist mir ein bisschen zu brav. Du bist ein ganzer Kerl und ich möchte diesen ganzen Kerl auf der Fläche in Action sehen.“ So gab es für die Salsa zu „De Todo Un Poco“ (O.S.T. Dirty Dancing) 20 Punkte.

Oliver Pocher musste das Tanzduell der Stars verlassen. Gemeinsam mit Profitänzerin Christina Luft erhielt er 21 Punkte für seine Rumba zu „Goldfinger“ (O.S.T. James Bond – Goldfinger). Oliver Pocher: „Ich nehme das sportlich, so ist das Spiel. Es ist schade, aber das Leben geht weiter.“

In den Shows davor verabschiedeten sich bereits Sabrina Mockenhaupt, Ulrike Frank, Kerstin Ott, Thomas Rath, Lukas Rieger, Özcan Cosar und Jan Hartmann vom Tanzparkett.

Video aus Klinik

Für Verwirrung sorgte Pocher, als er in seiner Insta-Story ein Video postete, wo er an einem Topf hängt. Dazu erklärte er aber gegenüber RTL: „Es ist nichts Dramatisches. Unter der Woche war es jetzt teilweise nicht ganz optimal. Es war halt so ein bisschen mittelmäßig und dann habe ich mir lieber mal eine Infusion geben lassen“. Schade, dass der Show nun mit dem Abgang von Pocher ein Spaßvogel abhanden kommt…

Eng wurde es in der achten Show auch für Evelyn Burdecki und Barbara Becker. Auch sie mussten am Schluss zittern, schafften es aber noch in die nächste Runde.

Partygetümmel gab es beim legendären Discofox-Marathon, beim dem alle Stars gleichzeitig auf dem Parkett gegeneinander antraten. Die Juroren wählten dabei nach und nach die Tanzpaare raus und Barbara Becker und Massimo Sinató gewannen den Discofox-Marathon 2019.

Außerdem präsentierte der „Let´s Dance“ Profitänzer Robert Beitsch gemeinsam mit seiner Tanzpartnerin Anastasia Bodnar eine Showtanz-Kür zu „Fields Of Gold“.

Die Tänze und Jurywertungen der 8.Live-Show

(die Juroren konnten jeweils bis zu zehn Punkte vergeben):

Dschungelkönigin Evelyn Burdecki (30) und Evgeny Vinokurov (28):

Rumba: „There You’ll Be“ (Faith Hill).

18 Punkte insgesamt.

Moderatorin Nazan Eckes (42) und Christian Polanc (41):

Contemporary: „Stand By Me“ (Ben E. King).

30 Punkte insgesamt.

Designerin Barbara Becker (52) und Massimo Sinató (38):

Contemporary: „I Will Survive“ (Gloria Gaynor).

24 Punkte insgesamt.

Sängerin Ella Endlich (34) und Valentin Lusin (32):

Jive: „Surfin‘ USA“ (The Beach Boys).

29 Punkte insgesamt.

Kampfkunst-Meister Benjamin Piwko (39) und Isabel Edvardsson (36):

Salsa: „De Todo Un Poco“ (O.S.T. Dirty Dancing).

20 Punkte insgesamt.

Profi-Handballer „Pommes“ Pascal Hens (39) und Ekaterina Leonova (32):

Jive: „Ducktales“ (O.S.T. Ducktales).

28 Punkte insgesamt.

Moderator und Comedian Oliver Pocher (41) und Christina Luft (29):

Rumba: „Goldfinger“ (O.S.T. James Bond – Goldfinger).

21 Punkte insgesamt.

Am Freitag, 24. Mai 2019, 20.15 Uhr, geht die schönste Show der Tanzwelt mit Daniel Hartwich und Victoria Swarovski weiter. Und mit den Juroren und Tanzbotschafter von Südafrika, Kuba und Duisburg – Motsi Mabuse, Jorge González und Joachim Llambi.

