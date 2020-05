„Let’s Dance“: Sie haben Laura Müller rausgeworfen!

Unter dem Motto „Magic Moments“ begrüßten die Promis bei „Let’s Dance“ im Achtelfinale den Mai. Laura Müllers Liebe zu ihrem Verlobten Michael Wendler (mit der neuen Nase) konnte das Publikum am Ende nicht überzeugen. Ein anderer Kandidat rührte dafür aber zu Tränen.

Ihr „magischer Moment“ überzeugte die Jury am Ende mehr als das Publikum: Laura Müller ist bei der RTL-Show „Let’s Dance“ im Achtelfinale ausgeschieden. In der neunten Sendung am Freitagabend ging es um die großen emotionalen Augenblicke der Promis. Für die 19-Jährige war das der Heiratsantrag von Schlagersänger Michael Wendler: „Jeder Moment mit ihm ist einfach nur magisch.“

Lob von Motsi Mabuse

Mit Partner Christian Polanc (41) tanzte das Model einen Freestyle aus einem Tango Argentino, Paso Doble und Contemporary zu dem Lied „Never Tear Us Apart“ von Bishop Briggs. Das brachte ihr insgesamt 22 von 30 möglichen Jurypunkten ein. „Zum ersten Mal hab ich das Gefühl, dass ihr zusammengetanzt habt“, lobte Jurorin Motsi Mabuse.

Allerdings müsse sie an ihrer Stabilität arbeiten. „Was mir ein wenig gefehlt hat, ist diese Geschmeidigkeit manchmal“, urteilte Joachim Llambi. Auch die 24 Jurypunkte im Tanzduell, in dem Müller gegen Komikerin Ilka Bessin im Bollywood-Stil angetreten war, reichten nicht für die nächste Runde. Laura Müllers Kommentar: „Ich hab’s bis in Show 9 geschafft, das ist schon mein Sieg“.

Unter dem Motto „Magic Moments“ setzten die Promis ihre Lieblingsmomente im Leben als Tanz um. Große Abräumerin des Abends: Artistin Lili Paul-Roncalli mit Partner Massimo Sinató, deren Performance zu dem Soundtrack des Sciene-Fiction-Films „Matrix“ und im Tanzduell jeweils mit der Höchstwertung belohnt wurde.

Ilka Bessin wuchtet sich in die nächste Show

Die Filmmusik erinnere die 21-Jährige an ihre Kindheit im Zirkus, als sie als sogenannter „Schlangenmensch“ für die Zuschauer ihren Körper verbog. „Man hat mal eine andere Seite vom Tanzen gesehen. Das war schon großes Kino“, sagte Llambi.

Tijan Njie (28) ließ bei Mabuse die Tränen fließen. Der Schauspieler tanzte mit Partnerin Kathrin Menzinger zum Lied „The Book Of Love“ einen Rumba für seine Mutter. „Zusammen habt ihr was Magisches geschafft, unser und eurer magischer Moment“, bewertete die Jurorin. Dafür gab es insgesamt 27 Punkte.

Nur durch die Gunst der Zuschauer ist Ilka Bessin in der kommenden Woche wieder mit dabei. Die Komikerin schlüpfte für ihren ersten Tanz in den pinken Jogginganzug ihrer alten Bühnenrolle „Cindy aus Marzahn“. Die 48-Jährige wollte damit ihre Veränderung von „Ilka“ zu „Cindy“ darstellen.

Wieder ohne Studiopublikum

Unterstützung auf dem Parkett bekam sie dabei von Entertainer Oliver Pocher, der als Cindys Freund „Enrico“ mit Vokuhila und Schnäuzer auftrat. Den Freestyle aus Hip Hop und einem Langsamen Walzer fand die Jury mit elf Punkten aber eher überschaubar.

Zum Schutz vor dem Corona-Virus fand die Sendung wieder ohne Studiopublikum statt, der Applaus für die Kandidaten kam dafür vom Band. Am nächsten Freitag müssen sich die fünf Paare im Viertelfinale erneut in zwei Tänzen beweisen: Im „Challenge-Tanz“ sollen sie dabei eine Requisite mit einbinden.

Komische Zuschauerzählung

Durchschnittlich 4,62 Millionen Zuschauer sahen gestern die neunte Live-Show von Deutschlands erfolgreichster Tanzshow.

Insgesamt schalteten 9,99 Millionen Zuschauer zu den Magic Moments der sechs verbliebenen Prominenten ein. Häm? Das heißt, auch RTL zählt damit jetzt wie die Konkurrenzsendergruppe von ProSiebn und SAT.1 Zuschauer mit einer „Mindestnutzungsbedingung“ von 1 Minute mit… Was soll das uns denn sagen? (dpa/KT)