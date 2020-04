"Let's Dance": ... und tschüss, Loiza Lamers!

Rund 4,48 Millionen Zuschauer waren gestern Abend bei der siebten Live-Show dabei, auch wenn im Studio-Rund in Köln-Ossendorf gähnende Leere herrschte.

Wegen der Corona-Krise nach wie vor ohne Studiopublikum meldete sich Deutschlands schönste Tanzshow aus der Osterpause zurück. Mit Plexiglas zwischen den Juroren wollte man den verstärkten Abstandsregelungen gerecht werden.

Showact im Studio war der frisch gekürte DSDS-Gewinner Ramon Roselly mit seinem Siegersong „Eine Nacht“. Die, die im Studio waren sorgten für Stimmung und tanzten begeistert mit.

Für den emotionalsten Moment des Abends sorgten Luca Hänni und Christina Luft mit ihrer Rumba. Jorge Gonzalez war begeistert von dem Strahlemann aus der Schweiz: „Du hast am Anfang hier gestanden – und ich hatte schon Gänsehaut. Meeega!“

Zweimal 30 Punkte!

Die Jury quittierte den Tanz mit 28 von 30 möglichen Punkten. Sogar die Maximal-Punktzahl konnten gleich zwei Tanzpaare für sich beanspruchen: Lili Paul-Roncalli und Massimo Sinató sowie Moritz Hans und Renata Lusin überzeugten die Jury auf ganzer Linie – 30 Punkte für beide Tanzpaare.

Neben den Einzeltänzen treten die acht Paare außerdem in einem Jury-Teamtanz an: Team Motsi, bestehend aus Luca Hänni & Moritz Hans samt Tanzpartnerinnen, konnte hier überzeugen und die meisten Jurypunkte (17 von 20) einfahren.

Für Transgender-Model Loiza Lamers (25) und Andrzej Cibis (32) bedeutete die siebte Show von „Let’s Dance“ das erneute Aus: Sie hatten die Show bereits nach Show 4 verlassen müssen, waren aber für den freiwillig ausgeschiedenen John Kelly zurückgekehrt. Dabei hatte Scharfrichter Joachim Lambi sie vorher noch richtig gelobt: „Du bist zurückgekommen und das mit so einem Elan von der ersten Rückkehrshow an, dass du sagst: ‚Das möchte ich nicht noch einmal erleben.‘ Du gibst nicht 100, sondern 150 Prozent, volle Action. So möchte ich das bei allen sehen.“

Viel Gutes fand die Jury auch am Auftritt von Schauspieler und Komiker Martin Klempnow (46) – obwohl in seinem Slowfox mit Partnerin Marta Arndt (30) nicht jeder Schritt saß. „Du hast nicht alles perfekt gemacht, aber mein Herz hast du“, sagte Jurorin Motsi Mabuse. Überzeugt habe sie vor allem Klempnows sichtlicher Spaß auf dem Parkett. „Vor ein paar Wochen dachten wir noch, der fliegt gleich raus. Und jetzt legst du so eine Persönlichkeit auf die Tanzfläche.“

Ein „Du“ für Laura Müller

Für die Überraschung des Abends sorgte ein Angebot an Laura Müller, Freundin von Michael Wendler. Und Joachim Llambi! Der verkündete: „Ich habe in so vielen Sendungen ‚Frau Müller‘ gesagt. Ich sage jetzt Laura. Wir haben uns kennengelernt. Ich weiß jetzt, alles ist gut“. Ansonsten war der 55-Jährige bei seinem Urteil wieder knallhart: „Nicht schlecht getanzt, aber es fehlt die Charakteristik.“ Krawumm! Aber immerhin reichte es für 22 Punkte. (KT/dpa)

Die Jurywertungen im Überblick

Schauspieler Tijan Njie (28) und Kathrin Menzinger (31):

Slowfox, Fly Me To The Moon, Frank Sinatra. 18 Punkte Einzeltanz & 15 Punkte Jury-Teamtanz (Team Jorge)

Influencerin Laura Müller (19) und Christian Polanc (41):

Rumba, Make You Feel My Love, Adele. 22 Punkte Einzeltanz & 16 Punkte Jury-Teamtanz (Team Llambi)

Model Loiza Lamers (25) und Andrzej Cibis (32):

Paso Doble, Rhtythm Is A Dancer, Snap! 23 Punkte Einzeltanz & 15 Punkte Jury-Teamtanz (Team Jorge)

Sänger Luca Hänni (25) und Christina Luft (30):

Rumba, Avant Toi, VITAA & SLIMANE. 28 Punkte Einzeltanz & 17 Punkte Jury-Teamtanz (Team Motsi)

Komikerin Ilka Bessin (48) und Erich Klann (32):

Tango, Palladio Allegretto, Jenkins. 16 Punkte Einzeltanz & 15 Punkte Jury-Teamtanz (Team Jorge)

Artistin Lili Paul-Roncalli (21) und Massimo Sinató (39):

Samba, Pon De Replay, Rihanna.30 Punkte Einzeltanz & 16 Punkte Jury-Teamtanz (Team Llambi)

Schauspieler Martin Klempnow (46) und Marta Arndt (30):

Slowfox, My Girl, The Temptations. 22 Punkte Einzeltanz & 16 Punkte Jury-Teamtanz (Team Llambi)

„Last Man Standing“ Moritz Hans (24) und Renata Lusin (32):

Contemporary, Apologize, Timbaland ft. OneRepublic. 30 Punkte Einzeltanz & 17 Punkte Jury-Teamtanz (Team Motsi)