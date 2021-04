„Let’s Dance“: Valentina Pahde war der Höhepunkt und Nicolas Puschmann der Gipfel

"Let's Dance": Valentina Pahde war der Höhepunkt und Nicolas Puschmann der Gipfel

10.04.2021 10:02 Uhr

Mit Standing Ovations und Summerfeeling im April meldet sich „Let’s Dance“ aus der Osterpause zurück. Valentina Pahde und Valentin Lusin räumten ab.

Trotz Schnee und Hagel diese Woche – im „Let’s Dance“ Studio wurde es am Freitag heiß! Unter dem Motto „Sommerparty“ meldeten sich die zehn Tanzpaare live aus der Osterpause zurück und tanzten sich mit Samba und Co zurück in die Wohnzimmer der Zuschauer. Mitten ins Herz trafen auch die fünf Mini-Paare von „Let’s Dance Kids“, die mit ihrem Können seit gestern exklusiv auf TVNOW und demnächst auch bei RTL das Publikum verzaubern.

Ihren letzten Tanz bei „Let’s Dance“ haben diesmal Erol Sander und Marta Arndt getanzt.

Mit insgesamt 13 Jurypunkten von Motsi Mabuse, Jorge Gonzalez und Joachim Llambi mussten sie sich nach Kai Ebel, Senna Gammour, Kim Riekenberg und Vanessa Neigert als fünftes Paar vom Tanzparkett verabschieden.

Nicolas Puschmann sorgte für Überraschung

Standing Ovations und die Maximalpunktzahl gab es in der fünften Live-Show von „Let’s Dance“ für Valentina Pahde und Valentin Lusin für ihren Slowfox. Jorge Gonzalez: „Das war vom ersten bis zum letzten Moment Hollywood pur. Perfekt. Ein Traum!“ Und Joachim Llambi ergänzte: „Das war noch besser als der bisher beste Slowfox von Ella Endlich vor zwei Jahren. First Class!“

Ein weiter Höhepunkt des Showabends waren Nicolas Puschmann und Vadim Garbuzov. Nach ihrem gefühlvollen 30-Punkte-Contemporary vor der Osterpause überzeugten sie die Jury diesmal mit einem komödiantischen Charleston und ertanzten sich damit 29 Punkte.

Motsi Mabuse sagte dazu: „Jedes Mal, wenn ihr tanzt, ist für mich Showtime. Das war absolut fantastisch!“

Die Tanzpaare und Jurywertungen

Moderatorin, Influencerin & Model Lola Weippert (25) und Christian Polanc (42):

Salsa, “Margarita” (Wilkens). 22 Punkte insgesamt

Ex-Tagesschausprecher Jan Hofer (68) und Christina Luft (29):

Slowfox, „Summerwind“ (Frank Sinatra). 12 Punkte insgesamt

„Prince Charming“ Nicolas Puschmann (30) und Vadim Garbuzov (33):

Charleston, “Du Hast Den Farbfilm Vergessen“ (Nina Hagen). 29 Punkte ingesamt

Musikerin Ilse DeLange (43) und Evgeny Vinokurov (30):

Tango, „Voyage, Voyage“ (Desireless). 25 Punkte insgesamt

Soziologin und Journalistin Auma Obama (60) und Andrzej Cibis (33):

Rumba, „Kokomo“ (The Beach Boys). 16 Punkte insgesamt

Boxer Simon Zachenhuber (22) und Patricija Belousova (25):

Jive, „Escape” (Rupert Holmes). 20 Punkte insgesamt.

Schauspieler Erol Sander (52) und Marta Arndt (31):

Samba, „All Night Long“ (Lionel Richie). 13 Punkte insgesamt

Musiker Mickie Krause (50) und Malika Dzumaev (29):

Salsa, „Tequila“ (The Champs). 16 Punkte insgesamt

Schauspielerin Valentina Pahde (26) und Valentin Lusin (33):

Slowfox, „Sunny“ (Boney M.). 30 Punkte insgesamt

Profi-Fußballspieler Rúrik Gíslason (33) und Renata Lusin (33):

Quickstep, „Summer In The City“ (The Lovin’ Spoonful). 29 Punkte insgesamt

Die Quoten

Durchschnittlich 4,13 Millionen Zuschauer waren am Freitagabend an den Bildschirmen dabei.

Das waren starke 15,7 Prozent der 14- bis 59-Jährigen (2,26 Mio.) waren beim Showspektakel mit Victoria Swarovski und Daniel Hartwich. Bei den Zuschauern 14-49 Jahre erzielte die fünfte Entscheidungsshow hervorragende 18,2 Prozent Marktanteil.

Die schönste Show der Tanzwelt geht am kommenden Freitag, 16. April 2021, 20:15 Uhr, mit den 9 verbliebenen Paaren weiter.