„Let’s Dance“: Wer ist eigentlich die schöne Lola Weippert?

22.02.2021 22:00 Uhr

Am kommenden Freitag startet endlich wieder „Let's Dance“ und 14 neue Promis wagen sich aufs Tanzparkett. Eine von ihnen ist Moderatorin Lola Weippert, aber wer ist das eigentlich?

Den Namen Lola Weippert sollte man sich merken, denn die 24-jährige Moderatorin, Influencerin und Model ist in aller Munde. Spätestens nach ihrer „Let’s Dance“-Teilnahme wird ganz Deutschland sie kennen.

Sie liebt die Herausforderung

Auf die Tanzshow freut sich Lola schon sehr und erklärt gegenüber RTL: „Warum ich bei „Let’s Dance“ mitmache? Ich liebe es einfach, mich neuen Herausforderungen zu stellen und meinen Körper an seine Grenzen zu bringen.“

Aber woher kennt man die schöne Blondine eigentlich? Eleonore Lola Naomi Weippert wurde 1996 in Rottweil in der Nähe von Stuttgart geboren. Nach ihrem Volontariat beim Radiosender bigFM moderierte sie vier Jahre lang die dortige Morning Show. Nach sieben Jahren Radio kündigte sie im Juli ihren Job, um sich auf neue Aufgaben zu konzentrieren.

Sie ist das Gesicht von TVNOW

Seit Ende 2020 ist sie das neue Gesicht von TVNOW ist. Kurz darauf moderierte sie „Prince Charming – Das große Wiedersehen“. In den kommenden Monaten wird sie u.a. „Tempation Island“ moderieren. Ihr Fernseh-Debüt hatte sie in der zweiten Staffel von „Love Island – Aftersun: Der Talk“ (RTL2). Also auf jeden Fall ein Gesicht, das wir uns merken sollten.

Lola ist nicht nur Moderatorin, sondern auch Influencerin und seit ihrem 12. Lebensjahr als Model tätig. Auf ihrem Instagram-Kanal hat sie sich eine loyale Community von über 320 000 Followern aufgebaut. Sie scheut sich nicht davor, ihre Meinung zu äußern und setzt sich für mehr Natürlichkeit und Realität in den sozialen Medien ein. Um ihr Sprachrohr möglichst sinnvoll zu nutzen, arbeitet die 24-Jährige u.a. mit den Organisationen „Viva con Aqua“, „share“ und „Weißer Ring“ zusammen.

So lernte sie ihren Freund kennen

Alle Männer werden nun enttäuscht, denn Lola ist tatsächlich schon vergeben. Die Kennenlern-Story mit ihrem Freund ist übrigens etwas ganz besonderes. Denn ihren Liebsten Florian lernte Lola bei einem Gewinnspiel von bigFM kennen.

Ihr ehemaliger Arbeitgeber schickte sie und den Kölner nach Las Vegas, um zu heiraten. Auf dem Weg zum Traualtar im Sommer letzten Jahres hat es dann tatsächlich zwischen den beiden gefunkt.

Wenn Deutschlands schönste Tanzshow am Freitag, 26. Februar, 20.15 Uhr mit der Kennenlernshow in die 14. Staffel startet, ist wieder Ablenkung garantiert. In zwölf anschließenden Shows kämpfen 14 Prominente um den Titel „Dancing Star 2021“ und versuchen, die kritische Jury, bestehend aus Motsi Mabuse, Joachim Llambi und Jorge Gonzalez, von ihrem Können zu überzeugen. Victoria Swarovski und Daniel Hartwich führen erneut durch die Live-Shows und fiebern Woche für Woche mit den Stars mit.

(TT)