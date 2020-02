„Let’s Dance“: Wer mit wem tanzt und Ovationen für Ilka Bessin & Sabrina Setlur

Die TV-Tanzsaison wurde am Freitagabend bei RTL eröffnet! „Let’s Dance – Wer tanzt mit wem? Die große Kennenlernshow“ sahen im Schnitt 4,57 Millionen Zuschauer. Und die Show war nicht nur stark sondern auch lustig! Jetzt ist klar wer mit wem tanzt.

In der „Kennenlernshow“ mussten die Stars in ersten Gruppentänzen bereits zeigen, welches Tanztalent in ihnen steckt. Jeder Promi wurde von der Jury beurteilt und benotet. Und die Zuschauer konnten per Telefon- und SMS-Voting entscheiden: Der Star mit den meisten Punkten sicherte sich ein Direktticket für die nächste Show und kann somit nicht rausgewählt werden.

Die höchste Punktzahl der „Kennenlernshow“ erreichte dabei der Schauspieler Tijan Njie (28). Wenn nächste die regulären Folgen starten, dann ist er durch sein Direktticket bereits sicher in der zweiten Runde, während die anderen Prominenten zittern müssen.

Sabrina Setlur (46) und Ilka Bessin (48) sorgten trotz dramatischer Gewichtsunterschiede beim Gruppen-Tango mit Erich Klann (32) und Andrzej Cibis (32) für Standing Ovations. Joachim Llambi lobte Ilka Bessin: „Am Anfang dachte ich: Schläft sie noch? Aber dann ging die Post ab. Es war wie eine Feder!“

Am nächsten Freitag, 28. Februar 2020, 20:15 Uhr, geht „Let’s Dance“ mit den regulären zwölf Liveshows weiter. In der gestrigen „Kennenlernshow“ erfuhren die Stars und ihre Tanzprofis zum ersten Mal, wer mit wem die nächsten Wochen trainieren wird.

Übrigens: Die Show gibt’s in voller Länge im Anschluss an die Ausstrahlung bei TVNOW zu sehen.

Die Paare der 13. Staffel von „Let´s Dance“

Artistin Lili Paul-Roncalli (21) tanzt mit Massimo Sinató (39).

Moderatorin Ulrike von der Groeben (62) tanzt mit Valentin Lusin (32).

Transgender-Model Loiza Lamers (25) tanzt mit Andrzej Cibis (32).

Fußballspielerin Steffi Jones (47) tanzt mit Robert Beitsch (28).

Komikerin Ilka Bessin (48) tanzt mit Erich Klann (32).

TV-Persönlichkeit & Model Laura Müller (19) tanzt mit Christian Polanc (41).

Rapperin Sabrina Setlur (46) tanzt mit Nikita Kuzmin (22).

Schauspieler Tijan Njie (28) tanzt mit Kathrin Menzinger (31).

Sänger, Musiker & Komponist John Kelly (52) tanzt mit Regina Luca (31).

„Last Man Standing“ Moritz Hans (23) tanzt mit Renata Lusin (32).

Fußballspieler Ailton (46) tanzt mit Isabel Edvardsson (37).

Schauspieler Martin Klempnow (46) tanzt mit Marta Arndt (30).

Sänger Luca Hänni (25) tanzt mit Christina Luft (29).

Moderator Sükrü Pehlivan (47) tanzt mit Alona Uehlin (30).

Massimo Sinató, der 2019 die „Let’s Dance – Die große Profi-Challenge“ gewann, durfte sich als Sieger seinen „Let´s Dance“-Promi aussuchen.

Die Gesamtpunkte der Gruppentänze

1. Gruppe: Cha Cha Cha, Evacuate The Dancefloor, Cascada.

Moderatorin Ulrike von der Groeben (62): 11 Punkte.

Model Loiza Lamers (25): 15 Punkte.

Sänger Luca Hänni (25): 20 Punkte.

2. Gruppe: Wiener Walzer, Sign Of The Times, Harry Styles.

Fußballspielerin Steffi Jones (47): 11 Punkte.

„Last Man Standing“ Moritz Hans (23): 15 Punkte.

Moderator Sükrü Pehlivan (47): 16 Punkte.

3. Gruppe: Salsa, Señorita, Shawn Mendes, Camila Cabello.

TV-Persönlichkeit & Model Laura Müller (19): 17 Punkte.

Artistin Lili Paul-Roncalli (21): 21 Punkte.

Schauspieler Tijan Njie (28): 23 Punkte.

4. Gruppe: Tango, Hey Sexy Lady, Shaggy.

Komikerin Ilka Bessin (48): 15 Punkte.

Rapperin Sabrina Setlur (46): 15 Punkte.

5. Gruppe: Quickstep, Save Your Kisses For Me, Brotherhood of Man.

Fußballspieler Ailton (46): 10 Punkte.

Sänger, Musiker & Komponist John Kelly (52): 17 Punkte.

Schauspieler Martin Klempnow (46): 13 Punkte.