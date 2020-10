04.10.2020 20:11 Uhr

Lisha im „Sommerhaus“: „Ich pisse immer in die Dusche“

Heute Abend gibt es eine neue Folge von das "Sommerhaus der Stars" und diesmal enthüllt Lisha eine schlechte Angewohnheit: Sie pinkelt immer in die Dusche!

In der aktuellen 7. Folge des Sommerhaus der Stars am heutigen Sonntagabend müssen die teils extrem ordinären Paare wieder gegeneinander antreten, um sich „safen“ zu können. Damit können sie nicht für einen Rauswurf nominiert werden.

Pinkelfrage

Im Spiel „Lass mich nicht hängen“ wird die Frage gestellt: „Wieviel Prozent der Deutschen pinkeln ab und zu in die Dusche?“ A) 35 Prozent oder B) 57 %. Die richtige Antwort war A. Darauf antwortet Lisha (33 Jahre): „Ich pisse immer in die Dusche, sogar hier im Haus“ und ihr Partner Lou (31 Jahre) antwortet: „Ich auch- safe“.

Lou sagt, alle pissen in die Schüssel. Und Lisha fügt hinzu: „Lou hat sogar einmal in die Badewanne gepisst und sich tot gelacht weil ich drin weiter gebadet habe. Und ich hatte so ein schlimmen Hautausschlag“. Gut zu wissen…

Was sonst noch passiert

Nachdem Iris und Peter Klein nach ihrem Rauswurf bei der Nominierung das „Sommerhaus“ schon wieder verlassen müssen, kehren die alten Bewohner Diana Herold und Michael Tomaschautzki wieder zurück an ihren Wirkungsort.

Das löst nicht bei allen Stars Jubelschreie aus und die Lager bleiben verhärtet. Beim Spiel „Reiner Wein“ sollen sich die Kandidatinnen die Meinung direkt ins Gesicht sagen. Dass das natürlich nicht ohne Streit, Tränen und Beleidigungen endet, liegt auf der Hand.

Am Ende gewinnt Eva das Spiel und darf sich für ein Paar entscheiden, dass sofort das Haus verlassen muss…

Mehr zum Thema:

Die Lästerschwestern

Diana Herold langweilt sich und fordert ihre verbündete Eva Benetatou und ihren Verlobten Chris zum Pantomimespielen auf. Beim Spielen im Garten können sich Annemarie Eilfeld und Lisha ohne Nachnamen das Lästern nicht verkneifen.

Quelle: instagram.com

Das Objekt der Begierde: Natürlich Eva. Von der Ferne beobachten sie das Spektakel und lästern wild drauf los: „Die machen sich komplett zum Obst“, so Annemarie. „Einer dümmer als der andere“, mischt sich Lisha ein! Diana, Eva und Co. bekommen von der Lästerattacke nichts mit und haben mächtig Spaß bei ihrer Scharade!

Eine neue Folge „Das Sommerhaus der Stars“ heute um 20:15 Uhr auf RTL und auf TVNOW.