Liz Hurley: Hier badet sie in Schokolade

Wer träumt nicht davon, einmal ein ausgehntes Bad in flüssiger Schokolade zu nehmen? Diese Wunschvorstellung erfüllte sich für Schauspielerin Liz Hurley. Allerdings schien dieses Erlebnis alles andere als angenehm für die 55-Jährige.

Für eine Szene in der Serie „The Royals“ tauchte Hurley in einen Kunst-Schoko-Brunnen. Bei Instagram erinnerte sich die Britin an die – für sie – gewöhnungsbedürftige Situation. „Nicht gerade einer meiner Lieblingstage bei den Dreharbeiten zu ‚The Royals‘.“

Quelle: instagram.com

„Der Crew hat es gefallen“

Damals habe sie viel Geduld und Durchhaltevermögen ans Set mitbringen müssen. „Ich sollte in einen Schokoladenbrunnen fallen – unnötig zu sagen, dass es keine Schokolade war und dass es viele Wiederholungen gab. Aber der Crew hat es gefallen.“

Ihre Fans feiern Liz Hurley diesen Schnappschuss. So witzelt ein Fan unter dem Bild: „Das erklärt auch, warum du deine Lippen so verziehst.“ Ein anderer schreibt: „Ha! Es sind nicht nur Rosen und Champagner beim Schauspielern?“

Auffällig bei den Kommentaren ist, dass viele schreiben, wie sehr sie die Serie vermissen und sich ein Comeback der Sendung wünschen, die zwischen 2015–2018 ausgestrahlt wurde.