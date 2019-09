Love Island 2019: Das sind die ersten Paare

Das war der erste Abend der neusten Ausgabe von „Love Island„. Die erste Paarungszeremonie der dritten Staffel von „Love Island“ hat stattgefunden. Bei wem sprühen die Funken und bei wem fliegen später eher die Fetzen? Wir stellen hier die ersten Paare vor!

Danilo & Denise

Danilo kommt als erster männlicher Islander in die Villa und entscheidet sich direkt für die süße Melissa. Doch Erik macht dem charmanten Italiener kurz nach seinem Einzug einen Strich durch die Rechnung. Der kernige Astrophysiker wählt ebenfalls Melissa und so schnell ist Danilo auch schon wieder Single. Am Ende der Paarungszeremonie ist er dann automatisch mit der noch übriggebliebenen Denise zusammen, die eh ein Auge auf ihn geworfen hat.

Mischa & Ricarda

Für Mischa treten Lisa und Samira nach vorne. Der muskulöse Brandschutzmonteur wählt jedoch Ricarda als seine Herzensdame aus. Die beiden scheinen sich auf Anhieb sehr gut zu verstehen. Fängt es bei diesem Couple schon an zu knistern?

Erik & Melissa

Keine der Islanderinnen signalisiert durch einen Schritt über das Herz Interesse für Erik. Doch der Astrophysiker ist mutig genug, sich für Melissa zu entscheiden – und schickt Danilo damit auf die Ersatzbank. Melissa steht ja eigentlich auf Südländer… Ob Erik sich mit dieser Entscheidung einen Gefallen getan hat, bleibt abzuwarten.

Dennis & Samira

Bei Dennis signalisiert keine Islanderin direkt Interesse. Um die Mädels kennenzulernen, stellt er ihnen einige ungewöhnliche Fragen und entscheidet sich letztendlich für die verlockende Samira. Beide kommen aus Hamburg, aber ist das auch ein Garant, dass sie sich gut verstehen?

Yasin & Lisa

Als letzter der männlichen Islander zieht der sportliche Yasin in die Villa ein. Lisa wagt einen Schritt nach vorne. Das scheint ein Match zu sein, denn Yasin entscheidet sich für die hübsche Blondine und begrüßt sie herzlich.

Doch dann komt das: Die Couples wiegen sich nicht in Sicherheit, vor allem die Mädels sind auf der Hut. Denn die zwei weiblichen Granaten Dijana und Asena wissen genau, was sie wollen und haben mit ihrem Einzug alles durcheinandergebracht.

Welche zwei männlichen Islander werden sich die beiden morgen schnappen? Und welche Islanderin wird dadurch Single?