„Love Island“ Danilo spielt jetzt bei „Köln 50667“ mit

Danilo Cristilli sorgte in der vergangenen „Love Island„-Staffel durch seine Romanze mit Dijana für Aufsehen. Nachdem die Reality-Stars in der Sendung ein Paar wurden, gehen aber mittlerweile beide wieder getrennte Wege. Doch für Liebeskummer hat der 22-Jährige keine Zeit, denn Danilo hat nun einen neuen Job vor der Kamera gefunden.

Der Frauenschwarm ergatterte nämlich zuletzt eine Rolle in der beliebten Daily-Soap „Köln 50667„. Darin wird der Darsteller als „Toni“ zu sehen sein. Bei dem jungen Mann handelt es sich um einen Schreiner, der nebenbei auch als Model arbeitet.

Quelle: instagram.com

Er schnappt sich gleich zwei Frauen

Der Neuankömmling kommt in der Karneval-Hochburg also bestens an und erobert deswegen gleich zwei Frauenherzen in der „RTL ZWEI“-Sendung. Wer die Glücklichen sind, wurde allerdings noch nicht bekannt gegeben.

Fest steht allerdings, dass die erste Folge mit Danilo bereits ab dem 21. Januar auf dem Streaming-Portal ‚TVNOW‘ verfügbar sein wird und Ende des Monats dann im FreeTV läuft.