26.08.2020 21:30 Uhr

„Love Island“: Das sind die Instagram-Accounts der Männer

In wenigen Tagen startet die neue Staffel von "Love Island" und nachdem am Dienstag bereits die ersten Single-Damen bekanntgegeben wurden, sind nun die Männer an der Reihe.

Diese vier sexy und liebeshungrigen Männer freuen sich die Mädels kennenzulernen und auch die TV-Zuschauerinnen kommen optisch auf ihre Kosten. Das sind Henrik, Josua, Luca und Marc.

Henrik

Henrik ist 23 Jahre jung und kommt aus Köln. Der Student wünscht sich zwar eine Freundin, er erklärt aber auch gegenüber RTLZWEI: „Bisher habe ich keine Frau gefunden, die mich wirklich umgehauen hat.“

Instagram-Account: www.instagram.com/henrik_stoltenberg/

Follower (Stand: 26. August): 2253

Josua

Josua ist Student und Waghäusel und 24 Jahre alt. Er weiß, dass er gut bei den Mädels ankommt und das hat einen ganz bestimmten Grund: „Mit meiner charmanten Art bringe ich die Mädels um den Verstand!“

Instagram-Account: www.instagram.com/josua_loveisland2020

Follower (Stand: 26. August): 782

Luca

Luca aus Geestland ist 24 Jahre alt und arbeitet als Automobilkaufmann. Luca möchte die anderen Kandidaten aufmische, denn er sagt über sich: „Ich bin immer gut drauf und verbreite viel gute Laune, das macht mich zu einem perfekten Islander.“

Instagram-Account: www.instagram.com/luca.wetzel96/

Follower (Stand: 26. August): 1300

Marc

Der schöne Marc ist 25 Jahre alt und arbeitet als Model. Wenn er nicht für Shootings vor der Kamera steht, dann studiert er. Seine Traumfrau beschreibt er so: „Wenn sie offen, süß, positiv, lächelnd und sportlich aktiv ist, werde ich schwach.“

Instagram-Account: www.instagram.com/marcz_instagraem

Follower (Stand: 26. August): 66

„Love Island – Heiße Flirts und wahre Liebe“: Am Montag, 31. August, um 20:15 Uhr und ab 1. September montags bis freitags und sonntags um 22:15 Uhr bei RTLZWEI.