„Love Island“: Denise und Philipp müssen gehen

Das passierte an Tag 14 von „Love Island“: Am frühen Morgen erhalten die Islander per Nachricht das Ergebnis des App-Votings. Die Zuschauer haben darüber abgestimmt wer auf „Love Island“ bleiben darf.

Bei den Couples muss derjenige nach vorne treten der die wenigsten Votes erhalten hat. Für Yasin, Danilo, Ricarda, Denise, Philipp und Sidney beginnt nun die große Zitterpartie. Am Ende haben Denise und Philipp die wenigsten Stimmen erhalten. Für die Wimpernstylistin aus Köln und das Model aus Stockach ist die Zeit auf „Love Island“ zu Ende und sie müssen die Villa verlassen.

Traurig werden sie von den anderen Islandern verabschiedet und zur Villatür begleitet.

Planlos zurück in den Alltag

Denis sagte nach ihrem Auszug gegenüber RTL 2: „Ich gehe mit einem lachenden und einem weinenden Auge aus der Villa, denn es war eine wunderschöne, aufregende und spannende Zeit mit Höhen und Tiefen. Ich bin froh und auch dankbar, dabei gewesen zu sein. Und freue mich jetzt aber auch auf Freunde und Familie.“ Und wie geht’s weiter? „Keine Ahnung, wenn ich das nur wüsste. Ich sehe mich im Flieger sitzen und hoffe, dass meine Liebsten mich vom Flughafen abholen. Eventuell will ich eins, zwei Tage raus und dann zurück in meinen Laden. Ich freue mich schon riesig, wieder Wimpern zu kleben. Und deswegen bin ich nicht traurig, denn ich war vorher auch super glücklich mit meinem Leben.“

Und wie geht es Philipp nach dem Auszug? „Ich bin ein bisschen traurig, aber auch froh Familie und Freunde wieder zu sehen. Freue mich, sie in die Arme zu schließen. Ich bin etwas geknickt, denn ich hatte leider nicht so viel Zeit in der Villa, dennoch bin ich dankbar für die Erfahrungen und die Menschen, die ich kennenlernen durfte.“

Über seine Pläne sagte er: „Ich wohne aktuell bei meiner Mutter, da es ihr gesundheitlich nicht so gut geht. In ein, zwei Monaten, so hoffe ich, ist sie wieder fit. Wo es mich dann genau hin verschlägt, kann ich nicht einhundertprozentig sagen, vielleicht bleibe ich auch am Bodensee. In Richtung NRW oder Bayern würde ich auch gerne ziehen. Köln ist auch eine supertolle Stadt, ich brauche einfach eine Großstadt in der Nähe. Zum Runterkommen ist der Bodensee perfekt, doch in meinem Alter suche ich eher das Großstadtfeeling.“