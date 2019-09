Love Island: Die beiden „Granaten“ haben sich ihre Boys ausgewählt

Die Entscheidung in der zweiten Folge von „Love Island“ ist gefallen: Die von RTL 2 so titulierten „Granaten“ Dijana und Asena haben heute Abend ihre Wahl getroffen. Schauen wir mal ob auch die Jungs Bock haben. Also, mit diesen Boys bilden die beiden nun ein Couple:

Dijana & Dennis

Dijana hat sich für den 27-jährigen, schönen „Content Creator“ Dennis ausgesucht. Ob die ehemalige Miss Switzerland Universe und der bisher so freiheitsliebende Weltenbummler zusammenpassen, wird sich definitiv erst noch zeigen müssen.

Fakt ist für ihn jedenfalls: „Ich bin auf jeden Fall bereit für die große Liebe.“

Asena & Danilo

Die ehrgeizige Asena hat sich für den 22-jährigen, süüüüüßen Danilo entschieden. Der charmante Italiener hat mit seinen süßen Grübchen das Herz der selbstständigen Wimpernstylistin erobert. Er weiß sehr wohl um seine Vorteile: „Meine besten Features sind mein Lächeln und meine Grübchen. Damit bringe ich vermutlich eine Menge Mädels um den Verstand.“ Wäre das also auch geklärt.

Wer ist aktuell Single?

Also: Drei Mädels haben den Club der einsamen Herzen gegründet. Melissa, Denise und Lisa klagen sich gegenseitig ihr Leid. Offiziell sind aber nur Denise und Samira Single, denn Melissa ist aktuell noch mit Erik und Lisa mit Yasin zusammen. Allerdings hat der sportliche Yasin viel mehr Interesse an der lockigen Samira. Wer muss zittern?

„Love Island – Heiße Flirts und wahre Liebe“: Nächste Folge morgen um 22:15 Uhr bei RTL II

RTL II entführt die Zuschauer mit „Love Island – Heiße Flirts und wahre Liebe“ auf eine sonnige Insel. Moderatorin Jana Ina Zarrella begleitet eine Gruppe abenteuerlustiger Singles, die in einer luxuriösen Villa einen legendären Sommer voller wilder Partys und prickelnder Flirts erleben. Wer findet sein Traum-Date oder sogar die wahre Liebe? Dabei haben nicht zuletzt die Zuschauer ein Wort mitzureden, denn sie können das Geschehen über die interaktive Love-Island-App maßgeblich beeinflussen.