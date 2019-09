„Love Island“: Dieser 1,95m-Hüne wirbelt alles durcheinander

Bei „Love Island“ gibt es in der heutigen Folge Männernachschub, Roman (28) aus Hamburg kommt dazu und wirbelt alles durcheinander. Der Erdbaumschinenführer krallt sich direkt eine vergebene Dame und sorgt damit für Unmut.

Roman beschreibt sich selbst als locker: „Ich bin locker – ein sympathischer Typ eben. Ich bin lustig drauf, mache gerne Witze und bringe andere damit meist zum Lachen.“ Ein weiterer Vorteil seine Größe: „Ich bin 1,95m“, so Roman stolz.

Er steht auf Melissa

Der Hüne ist seit zwei Jahren Single und scheint vor allem eine Dame interessant zu finden. Er erklärt: „Melissa finde ich ziemlich nett. Sie sagt immer was ihr auf dem Herzen liegt und verstellt sich nicht. Das reizt mich an ihr. Außerdem sieht sie super aus und sagt was Sache ist. Vom Aussehen her gefallen mir aber auch Ricarda und Samira oder die neue Islanderin Lina. Ich habe keinen konkreten Typ. Optisch stehe ich auf Brünette, aber wenn sie mich charakterlich nicht anzieht, dann ist die Frau für mich uninteressant. Wenn eine Blondine mit einem süßen Charakter vor mir stehen würde, dann würde ich sie auch unbedingt kennenlernen wollen.“

Melissa(auf die ja bekanntlich auch Pietro Lombardi abfährt) ist aktuell mit Danilo verbandelt, ob das ein No-Go für Roman ist? „Im engsten Freundeskreis jemandem die Frau wegzuschnappen ist ein absolutes No-Go. Auf Love Island bezogen: Wenn mir ein Mädchen gefällt, dann will ich sie auch kennen lernen. Da würde ich mich ins Zeug legen, denn sie sind ja nur vercoupelt.“

Wie weit Roman gehen wird und ob er eine Chance bei Melissa bekommt, heute Abend bei „Love Island“ um 22:15 Uhr auf RTL II.