„Love Island“: Dijana kickt Dana raus

Das passierte heute bei Tag 19 von „Love Island„: Beim „Coupling“ (O-Ton RTL 2) an der Feuerstelle sind alle Islander-Augen auf Granate Dijana gerichtet. Heute ist sie am Zug und darf entscheiden mit welchem Islander sie ein neues Couple bildet und welche Islanderin die Villa verlassen muss.

Die Anspannung unter den bestehenden Paaren ist groß – vor allem bei Melissa und Samira. Dijanas Entscheidung für Aleks sorgt für erleichterte, aber auch für überraschte Gesichter in der Runde. Hat die blonde Schweizerin bei ihrer Wahl für den smarten Maschinenbauingenieur wirklich ihr Herz sprechen lassen?

Wie dem auch sei, Aleks ist also nicht mehr mit Dana „zusammen“, weil Dijana sich für ihn entschieden hat. Traurig verabschieden die Islander die zurückhaltende Soldatin, die erst seit einer Woche dabei ist, und begleiten sie gemeinsam zur Tür.

Das sagt Dana

RTL 2 hat direkt nach dem „Love Island“-Auszug mit Dana gesprochen. Natürlich ist die 23-Jährige aus Oldenburg traurig über das Aus bei der Kuppelshow, „aber das Leben geht weiter“. Und wer von den Männern war ihr Typ? „Nachdem ich alle kennengelernt habe, denke ich, dass es zwischen mir und Mischa viele Ähnlichkeiten gibt. Yasin kann ich immer noch nicht so gut einschätzen, aber während meiner Zeit in der Villa habe ich ihn als tollen Mann wahrgenommen.“

Dana verriet zudem, wem sie die Daumen so kurz vor dem Finale drückt. „Sidney und Vivien – Die passen wie die Faust aufs Auge, sie haben den gleichen Humor. Ein echtes Dream-Couple.“ Besondere Pläne hat Dana nicht zu verkünden: „Erstmal in den Alltag und in die Arbeit zurückfinden, dann wird sich spontan schon etwas ergeben.“

