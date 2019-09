Love-Island-Dijana kommt zurück: Kann Danilo Melissa treu bleiben?

Aufregung bei „Love Island„: Die bereits ausgeschiedene Dijana kommt zurück und wird die Welt von Danilo und Melissa durcheinander bringen. Denn eigentlich sind die beiden vercouplet, doch der 22-jährige Danilo machte in den letzten Tagen kein Geheimnis daraus, dass er ebenfalls ein Auge auf Dijana geworfen hat.

Melissa rastet aus, droht mit Auszug aus der Villa und Danilos Gefühlswelt steht Kopf. Aber was sagt eigentlich Dijana dazu? Ahnt die, dass sie ein Pärchen auseinander bringen könnte? Das sagt die Granate vor ihrem Einzug in die Villa:

Wie ist es dir nach deinem Auszug bei „Love Island“ ergangen?

Was soll ich sagen? Ich bin immer noch total im „Love Island“-Fieber. Habe jeden Abend fleißig geschaut. Es war ein wenig komisch für mich, dass die Islander über mich gesprochen haben und ich konnte nicht mitreden. Draußen wurde ich natürlich oft angesprochen, wie ich zu Danilo stehe und was ich dazu sage. Als Außenstehende finde ich es aber schwierig etwas dazu zu kommentieren.

Du wirst ja erneut in die Love Island Villa einziehen. Wie geht’s dir so kurz vor dem Einzug?

Ich bin voller Vorfreude. Es gibt ja auch einige neue Islander die ich noch nicht kenne. Freue mich sehr auf die alten Islander. Und vor allem freue ich mich riesig auf meinen Einzug in die Villa. Kann es gar nicht so richtig beschreiben. Das Gefühl ist so aufregend. Es kann jetzt ganz schnell losgehen. Ich will schnell wieder dort sein.

Du hast ja jetzt die Chance ein zweites Mal einzuziehen. Wirst du etwas anders machen? Gehst du mit anderen Gefühlen rein als bei deinem ersten Einzug?

Ich werde nichts anders machen. Ich werde so sein wie ich bin. Da kann ich mich gar nicht verstellen. Ich weiß aber auch auf jeden Fall, dass ich bei dieser zweiten Chance auch ein wenig mehr auf mich schauen werde und es nicht allen anderen Islandern recht machen werde.

Du warst sehr traurig, dass Yasin dich nicht bei der Paarungszeremonie gewählt hat. Danilo ist traurig, weil du ausziehen musstest. Wie sieht deine Gefühlslage gerade aus?

Mir ging der Auszug und das Gespräch mit Yasin unglaublich nah. Auch dass Danilo so viel über mich gesprochen hat bewegt mich sehr. Ich möchte nicht, dass jemand wegen mir weint. Ich war ja mit beiden richtig eng und wir standen uns nah. Da kann ich noch gar nicht richtig sagen, wie es ausgeht. Aber ich werde in die Villa gehen und auf mein Herz hören. Aber ich muss sagen, von Yasin bin ich ganz schön überrascht. Habe ihn anders kennengelernt. Ich muss aber auch ganz ehrlich sagen, dass ich den Aleksandar sehr sympathisch finde (lacht). Ich finde es ist ein richtig schöner Mann. Als ich damals eingezogen bin, habe ich erst gedacht, dass kein Mann für mich dabei sein wird. Dann habe ich die Jungs kennengelernt. Es hat bei mir Klick gemacht und die Gefühle waren da. Nun werde ich auf mein Herz hören. Egal, wer es sein wird. Egal ob Yasin oder Danilo. Ich werde dazu stehen. Freue mich auf die Chance alle wieder neu kennenzulernen.

