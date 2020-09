02.09.2020 23:36 Uhr

„Love Island“ Tag 3: Erste Küsse und Zärtlichkeiten im Bett

Bei „Love Island“ geht es mal wieder heiß her. Besonders zwischen Marc und Anna knistert es ordentlich.

Während sich die Single-Ladies in der neuen Folge Sorgen machen, ob eine die Villa demnächst verlassen muss, plagen Anna ganz andere Sorgen. Die fühlt sich von Tag zu Tag mehr zu dem charmanten Islander Marc hingezogen.

Erst wird gekuschelt und dann geknutscht

Da der Student und die Sachbearbeiterin kein Couple sind, dürfen sie sich kein Bett im Schlafzimmer teilen. So überlässt Marc seinem Couple Geraldine das Doppelbett und macht sich einen Schlafplatz auf dem Sofa im Wohnzimmer parat. Erst ziert sich Anna und will nicht mit ihm dort schlafen. Die 24-Jährige möchte warten bis beide offiziell ein Couple sind und ein eigenes Doppelbett haben. Doch dann kuschelt sich Anna zu Marc. Kaum ist das Licht aus gibt es einen zärtlichen und innigen Gute-Nacht-Kuss…

Auch interessant:

Morgen bei „Love Island“: Ist Granate Tim die Rettung für Pia oder Geraldine?

Die Singles Geraldine und Pia machen sich viele Gedanken: Ohne Couple droht ihnen der Auszug aus der Villa. Aber vielleicht wird Neu-Islander Tim sie vor einem möglichen Auszug aus der Villa bewahren? Dafür muss der Student aus Sindelfingen natürlich Gefallen an einer der beiden Girls finden. Blond oder Brünett – wie muss die Traumfrau von Tim sein?

Galerie

Tim ist offen für jeden Typ Frau

„Ich habe keinen bestimmten Typ Frau, den ich favorisiere. Wichtig ist mir, dass eine Frau äußerlich gut gepflegt und sportlich ist. Ich bin offen, für jeden Spaß zu haben und trotzdem führe ich gerne tiefgründige Gespräche. Mein Äußeres passt, denke ich, auch ganz gut zu ‚Love Island‘. Ich bin auf jeden Fall bereit für die große Liebe. Seit zwei Jahren bin ich jetzt Single und natürlich wäre es schön, sich mal wieder zu verlieben.“

So will er die Islandrinnen für sich gewinnen

Und wie will Tim die Islanderinnen um den Verstand bringen? „Indem ich einfach ich selber bin, die Frauen zum Lachen bringe und gut aussehe.“ Welche Islander haben die User in der „Love Island“-App zum Date mit Granate Tim gewählt? Wie werden die Anderen auf Tim reagieren, wenn er in die Villa einzieht?

Schmeißen sich Geraldine und Pia ihm direkt an den Hals? Und wird sich die Granate am Ende wirklich mit einer der Single-Frauen vercouplen? Morgen, 3. September 2020 bei „Love Island“ (22:15 Uhr bei RTLZWEI)