Love Island: Für Aleks ist Dijana ein einziger Fake

Tag 21 bei „Love Island„: Samira will wissen woran sie ist. Die Familienpost hat bei der hübschen Samira ihre Spuren hinterlassen und lässt sie erneut an der Beziehung zu Yasin zweifeln. Hat er wirklich kein Interesse an Dijana?

Konfrontiert mit den bohrenden Fragen zu der ehemaligen Miss Universe Switzerland, reagiert der temperamentvolle Sporttrainer wütend und gereizt. Schließlich platzt Yasin der Kragen und er droht damit „Love Island“ zu verlassen. Werden ihn seine BROs davon abbringen können?

Aleks hat ein Problem damit, sich stillschweigend von Dijana aufs Abstellgleis schieben zu lassen und stellt sie zur Rede. In seinen Augen ist die blonde Schweizerin ein einziger Fake. Immerhin hat sie sich kaum Zeit genommen, um ihn überhaupt kennenzulernen. Für den smarten Ingenieur ist die Sache glasklar: Sie wollte sich von Anfang an zwischen Danilo und Melissa drängen und hat ihn dafür nur benutzt. Wie wird Dijana mit den harten Worten von Aleks umgehen?

Streit zwischen Mischa und Ricarda

Die ewigen Streitereien von Mischarda gehen allen inzwischen gehörig auf die Nerven. Am meisten Mischa selbst. Nach einer erneuten Auseinandersetzung mit seinem Couple schüttet er der quirligen Vivien sein Herz aus. Er stellt Ricardas Ehrlichkeit in Frage und er bereut sogar den „Freundinnen-Antrag“. Die beiden ahnen nicht, dass ihr Gespräch von Ricarda belauscht wird. Ist dies das endgültige Ende von dem „Couple seit Tag eins“?

Die Turteltäubchen Sidney und Vivien lassen sich von der Anspannung der andere Islander nicht anstecken und schwelgen im Liebesglück. Die Nachricht, auf ein gemeinsames Strand-Date zu gehen, kommt ihnen dabei sehr gelegen. Bei kühlen Drinks und gemeinsamen Drachensteigen tauschen das attraktive Model und die schöne Eiskonditorin verliebte Blicke und zärtliche Küsse aus.

„Love Island – Heiße Flirts & wahre Liebe“: Neue Folge heute Abend um 22:15 Uhr bei RTL II