Love Island: Granate Vivien baggert am vergebenen Mischa

Tag 15 bei „Love Island„: Wer heute Solo bleibt der muss gehen! Am Ende des Tages entscheiden die Jungs darüber wer sich von den Mädels am meisten ins Zeug gelegt hat und bleiben darf.

Eiskonditorin Vivien lässt sich das nicht zweimal sagen. Mutig schnappt sie sich ausgerechnet Mischa und wickelt ihn charmant um den Finger. Sichtlich angetan genießt der Muskelmann die Aufmerksamkeit und kommt aus dem Strahlen gar nicht mehr heraus. Wie reagiert Model Ricarda, die Vivens Flirtattacke mit Argusaugen aus der Ferne beobachtet?

Traurednerin Julia ist verzweifelt und bricht erst einmal in Tränen aus, fängt sich allerdings wieder und geht in den Flirtmodus. Vielleicht hat sie doch nicht aufs falsche Pferd gesetzt und Sidney ist der Richtige. Schließlich tröstet er die weinende Julia. Doch Obacht, auch die drei Granaten Lina, Dana und Vivien zeigen sich interessiert an dem blonden Model. Für Julia heißt das sie muss nun Gas geben. Wird sie das Herz von Sidney zurückgewinnen?

Melissa, Samira und Ricarda verteidigen ihre Männer

Die aggressiven Flirt-Vibes der Single-Mädels setzt das Couple-Trio Melissa, Samira und Ricarda unter Strom. Sie wollen ihr Revier verteidigen und das mit allen ihnen verfügbaren Mitteln. Die Strategie: Kuschelalarm! Beim späteren PoolSpaß kleben sie im wahrsten Sinne des Wortes an ihren Jungs und umarmen und küssen drauf los als gäbe es keinen gemeinsamen Morgen mehr. Lassen sich die flirtlustigen Single-Ladys damit auf Abstand halten?

Am Abend verkünden die Jungs ihre gemeinsame Entscheidung an der Feuerstelle. Doch diese Reaktion habe sie sich in ihren kühnsten Träumen nicht ausgemalt: Die Mädels sind in Tränen aufgelöst und alles andere als glücklich mit der Entscheidung.

Es kommt zum dramatischen Showdown: Samira konfrontiert den fassungslosen Yasin unter Tränen mit ihrer Vermutung. Die Stimmung der Mädels gegen die Jungs wird mehr als frostig. Welche Wahl hat die Mädels so in Rage gebracht und muss heute seine Koffer packen?

„Love Island – Heiße Flirts & wahre Liebe“: montags um 20:15 Uhr, dienstags bis sonntags 22:15 Uhr bei RTL II.