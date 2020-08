28.08.2020 21:31 Uhr

„Love Island“: Henrik sagt zu Sex in der Villa nicht „Nein“

Am Montagabend startet die neue Staffel von "Love Island" und Henrik ist einer von vier Männern, der auf die große Liebe hofft.

Henrik ist 23 Jahre alt und kommt aus Köln. Der Student sagt selbst über sich: „Mich macht zum perfekten Islander, dass ich ein smarter und witziger Typ bin, der Leute beeindrucken und entertainen kann und ich hoffe, dass ich bei Love Island dann auch die richtige Frau entertaine.“

Er will eine abenteuerlustige Frau

„Ich brauche das Abenteuer in einer Beziehung und gehe auch gerne mal mit meiner Freundin zum Bungeejumping oder sowas in der Art“, erklärt Henrik. Er ergänzt aber: „Ein gewisses Maß an Romantik darf aber auch nicht fehlen.“

Außerdem wünscht er sich eine Frau, die ihn unterstützt: „Loyalität, Ehrlichkeit und der Zusammenhalt sind mir wichtig. Es gehört für mich dazu, dass man sich gegenseitig auch pusht und unterstützt.“

Quelle: instagram.com

Auch interessant:

Es kann alles passieren

Sollte in der „Love Island“-Villa eine Dame dabei sein, die Henrik gut findet, schließt er auch nicht aus, dass es zu Sex kommen könnte. Auch beim ersten Date ist er offen für alles:

„Ich habe keine No-Gos. Ich lasse alles auf mich zukommen und wenn es passt, dann passt es. Das kann ich schwer einschätzen, aber ich denke, dass alles möglich ist.“

Quelle: instagram.com

Galerie

So sollte sie sein

Optisch legt sich Henrik nicht fest, trotzdem hat er genaue Vorstellung wie die Richtige sein sollte: „Bei Frauen mit einer tollen Ausstrahlung, die vielleicht auch etwas dominant sind und Feuer haben werde ich schwach.“

Außerdem sagt er, dass das Aussehen bei ihm sogar an zweiter Stelle kommt: „Das Charisma zieht mich bei Frauen auf jeden Fall mehr an. Das Aussehen kommt an zweiter Stelle.“

Quelle: instagram.com

Keine Couchpotatoe

Absolut schlimm findet Henrik Frauen die faul sind: „Ich bin ein aktiver Typ, der gerne viel unternimmt und erwarte von meiner Partnerin, dass sie mitzieht und man nicht nur auf der Couch sitzt.“

„Love Island – Heiße Flirts und wahre Liebe“, Montag, 31. August, um 20:15 Uhr und ab 1. September immer montags bis freitags und sonntags, um 22:15 Uhr bei RTLZWEI. Die Folgen sind im Anschluss sieben Tage lang bei TVNOW verfügbar.