„Love Island“: Ist Ricarda längst vergeben und nur auf die 50.000 Euro aus?

Schwere Vorwürfe gegen „Love Island“-Kandidatin Ricarda. Die ist eigentlich seit Beginn der RTL-2-Kuppelshow mit Mischa „zusammen“, beide galten lange als süßes Liebespärchen in der Villa. In den letzten Tagen gab es zwischen Ricarda und Mischa jedoch immer häufiger Streit.

Nun werfen Ricarda gerade Yasin und Samira vor, sie sei vergeben. Anders gesagt: Ricarda soll nicht als Single-Lady bei „Love Island“ eingezogen sein! „Sie hat zu Hause einen Typen“, erzählt Samira. Woher sie diese pikanten Infos hat, verriet sie nicht, aber ihr Freund Yasin bestätigt dies und sagt: „Sie hat uns die ganze Zeit verarscht.“ Ach was?!

Wie wird Ricarda reagieren?

Besagte Ricarda, als auch ihr Couple Mischa waren zu diesem Zeitpunkt nicht bei den anderen Islandern und bekamen von den Vorwürfen somit nichts mit. Die anderen „Love Island“-Kandidaten sind sich sicher, Ricarda war nur scharf auf die 50.000 Euro Siegprämie, die man als Paar erhält, wenn man die Show gewinnt.

In der heutigen Folge wird Ricarda mit den schweren Vorwürfen konfrontiert. Mischa, Ricardas „Couple seit Tag eins“, verfällt in eine Art Schockstarre, während der sonst so zurückhaltende Sidney seinem Ärger lautstark Luft macht. Verzweifelt versucht sich die Erkratherin zu erklären. Dabei verstrickt sie sich immer mehr in Widersprüchlichkeiten. Werden die Islander ihrer Version am Ende glauben? Ist die Bahn jetzt frei für Laura?

„Love Island“ heute um 22:15 Uhr auf RTL II.