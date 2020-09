08.09.2020 23:45 Uhr

„Love Island“: Luca und Nathalia bandeln an und zwei Islander müssen gehen

Tag 7 bei "Love Island" geht zu Ende und somit auch ein turbulenter Tag für die Islander. Und dann betritt Cathy Hummels den Garten der Villa und hat ein echte Schock-News im Gepäck!

Granate Nathalia hat aktuell noch keinen Couple und freie Wahl bei den Männern. Henrik hat ihr deutlich signalisiert, dass er sie gut findet, sie steht aber auf jemand anderen.

Nathalia will Luca

„Ich finde alle super nett, aber dein Couple finde ich am besten“, gesteht Granate Nathalia Geraldine nach ihrer ersten Nacht in der „Love Island“-Villa. Demnach hat die heiße Brasilianerin ein Auge auf Luca geworfen. Wie passend, denn sein Couple mit Geraldine ist eine reine Zweckgemeinschaft.

„Alles nur auf Bro-Basis. Ich supporte euch da komplett und ich glaube, du bist auch richtig sein Typ“, versichert dann auch Geraldine. Na dann, Bahn frei!

Auch Luca steht auf Nathalia

Luca geht auch direkt in die Vollen und weicht nicht mehr von der Seite der 27-jährigen Schönheit. Immer wieder werfen sich die Beiden innige Blicke zu und unterhalten sich sogar über Intimstes. Luca ist on fire! In der Strandhütte verrät der 24-Jährige dann seinen Nathalia-Eroberungsplan: „Ich versuche ihr zu zeigen, wer ich bin und wie ich bin. Ich hoffe, dass sie dadurch Interesse an mir hat, wir mehr Zweisamkeit haben und dass ich so ihr Herz erobere!“

Cathy hat News

Überraschung! „Hallo, liebe Islander, schön euch alle wiederzusehen. Es gibt Neuigkeiten“, so Cathy Hummels, als sie am Abend den Garten der „Love Island“-Villa betritt. „Die Zuschauer haben gevotet! Die Frage lautete: Welcher Islander hat die größte Chance auf die wahre Liebe? Das Ergebnis der Abstimmung hat für zwei von euch leider harte Folgen.“

Die Islander sind geschockt. Nur Nathalia kann sich entspannen, denn als Neuzugang war sie beim “Love Island”- App-Voting ausgeschlossen. Auch Marc, Anna, Luca, Chiara, Josua und Henrik werden von Cathy Hummels erlöst. Die Community glaubt, dass sie sich auf „Love Island“ wirklich verlieben können.

Zwei müssen gehen

Tim, Melina, Geraldine, Max, Giulio und Aurelia dagegen haben bisher nicht überzeugt und müssen zittern. „Zwei von euch müssen heute ,Love Island’ verlassen. Ein Junge und ein Mädchen“, erklärt Cathy Hummels. Dann folgt direkt der nächste Schock: Die Islander, die save sind, müssen entscheiden, wer seine Koffer packen muss!

Wer bricht für wen eine Lanze? Wer rettet wen in die Villa und welche Islander werden nach Hause geschickt? „Love Island – Heiße Flirts und wahre Liebe“, Ausstrahlung immer montags bis freitags und sonntags, um 22:15 Uhr bei RTLZWEI.