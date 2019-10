Love Island: Melissa bekommt Blind-Date-Einladung – Ist sie von Pietro?

Tag 21 bei „Love Island“: In Ricarda brodelt es: Eifersüchtig beobachtet sie, wie Granate Laura ihrem Mischa, vor ihrer Nase den Hof macht. Höchste Zeit dem Ganzen einen Riegel vorzuschieben. Aufgebracht sucht die Erkratherin ein Gespräch unter vier Augen mit der Stuttgarterin.

Dabei macht ihr Ricarda eine klare Ansage: „Ich will mir nicht jeden Tag reinziehen, wie du hier meinen Freund angräbst.“ Sie fordert von der vermeintlichen Konkurrentin Respekt und dass sie in Zukunft Abstand von Mischa hält. Die schöne Laura lässt sich davon nicht einschüchtern. Betont lässig kontert sie: „Ich habe keine Angst vor dir.“ Wutschnaubend holt Ricarda ihren Mischa dazu. Er soll die respektlose Laura in ihre Schranken weisen. Wird der Muskelmann ihn ihrem Sinne handeln?

„Breaking News“ erschüttern „Love Island“. Ein Zeitungsartikel flattert in die Villa. Ricarda soll nicht als Single-Lady bei „Love Island“ eingezogen sein. Fake-News oder die knallharte Wahrheit? Enttäuscht und wütend überhäufen die Islander sie mit Vorwürfen.

Melissa hat ein Blind-Date

Für Dijana und Danilo öffnen sich die Türen der Privat-Suite. Nach den vielen Irrungen und Wirrungen genießen die beiden ihre Zeit zu Zweit und nutzen die Gelegenheit um sich besser kennenzulernen. Beim liebevollen Sektfrühstück kommen sich die blonde Schweizerin und der charmante Italiener näher. Es fällt der erste Kuss, dem gleich mehrere folgen.

Trauerstimmung bei Melissa. Seit sie Danilo für Dijana freigegeben hat, weiß die süße Islanderin nicht so recht wohin mit sich. Da kommt die Einladung zu einem Double-Blind-Date zur richtigen Zeit. Voller Vorfreude wirft sich Melissa für ihr geheimnisvolles Rendezvous in Schale. Die anderen Islander fiebern mit ihr mit und sind gespannt ob es bei Melissas Date knistern wird.

Am Abend steht auf „Love Island“ eine neue Entscheidung an. Dieses Mal sind die Islander gefragt und müssen sich darauf einigen wer bleibt und wer die Villa verlassen muss. Wird nach den Ereignissen des Tages ihre Wahl auf Ricarda fallen oder stellt sich Mischa schützend vor sein „Couple seit Tag eins“?

