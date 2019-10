Love Island: Melissas neue Granate Marcel ist Fußballer

Nach der Pleite mit „Love Island“-Kandidat Danilo wandelte die süße Melissa ohne männliches Couple durch die Villa. Doch das sollte nicht lang anhalten, denn in der gestrigen Folge am Donnerstagabend hatte sie direkt ein Blind-Date zwei interessierten Männern.

Einer von ihnen hat es ihr angetan: Marcel Avdic. Der Finanzmanager und Fußballer aus Stuttgart mit deutsch-bosnischen Wurzeln kickte als Oberligist für Vereine wie z.B. beim SpVgg Unterhaching und dem Karlsruher SC.

Marcel sucht die große Liebe und sagt: „Ja, denn mit 28 ist die Zeit reif für eine feste Beziehung. Seit 2 1?2 Jahren. Meine längste Beziehung dauerte auch 2 1/2 Jahre, sie war auch

meine letzte. Die Trennung kam damals von beiden Seiten, wir haben uns nur noch gestritten.“

Melissa ist genau sein Beuteschema

Der 28-jährige sagt, er habe keinen bestimmten Typ Frau und erklärt: „Viele Frauen sind hübsch. Aber wenn ich mich festlegen muss: Kleine Frauen, eher zierlich, tätowiert, braungebrannt.“ Da würde Melissa doch perfekt in sein Beuteschema passen.

„Melissa gefällt mir sehr gut, sie wirkt nach außen hin sehr offen und ehrlich“, so Marcel und ergänzt: „Solche Charaktereigenschaften kommen bei mir gut an. Optisch ist sie eine Hübsche. Ich bin auch nicht so groß, deshalb würde es zumindest in dem Punkt schon einmal gut passen.“

