„Love Island“: Neuzugang Amin kann sich Sex im Haus vorstellen

Auch an Tag 3 bleibt es bei „Love Island“ spannend. Heute kommt ein neuer Mann in die Villa – und was für einer. Amin (27) aus Köln ist jedoch kein unbekanntes Gesicht, sondern Kuppelshow Wiederholungstäter, er war bereits Teilnehmer bei „Temptation Island“.

Doch nach wie vor ist Amin Single und das will er nun ändern. Wie wohl die anderen Männer und vor allem die Frauen auf ihn und seine imposanten Muskeln reagieren werden? Obwohl man es nicht vermuten mag, steckt im kräftigen Amin ein weicher Kern, wie er gegenüber RTL II zugibt: „Vom Aussehen her schätzen mich die meisten Menschen als einen harten Kerl ein, doch innerlich bin ich sehr emotional.“

„Sex im Haus?“

An Selbstbewusstsein mangelt es dem Geschäftsmann nicht, er sagt stolz: „Auf einer Skala von 1 bis 10 – ich würde sagen 10. Das Beste an mir ist mein Charakter – das macht mich aus. Ich bin ein kontaktfreudiger und hilfsbereiter Mensch, der gerne andere kennenlernt. Vom Aussehen her habe ich große Chancen, Mädchen für mich zu gewinnen. Das ist schließlich der erste Eindruck. Eine Frau fühlt sich einfach wohl bei mir.“

Sollte er seine Herzensdame bei „Love Island“ finden, wäre er bereit im Haus auch alle Register zu ziehen: „Sex im Haus? Wenn es sich ergibt, würde ich mich jetzt nicht dagegen entscheiden.“

Ob unter den weiblichen Islanderinnen die Richtige dabei ist? So sollte sie zumindest sein: „Eine Frau kann mich durch ihr Aussehen wirklich anziehen. Wenn Charakter und Optik aufeinander treffen, macht mich das schwach.“

„Love Island“ heute um 22:15 Uhr auf RTL II.