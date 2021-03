„Love Island“ Tag 14: Adrianos Eifersuchtsattacke und Emilia bekommt Korb!

23.03.2021 17:32 Uhr

Bei "Love Island" finden sich gerade neue Paare zusammen. Nachdem Bianca noch vor zwei Tagen dicke Krokodilstränen jammerte, scheint die Welt plötzlich wieder in Ordnung zu sein.

Am Montagabend durfte sich Bianca einen Kandidaten aussuchen, mit dem sie ein romantisches Date verbringen darf. Glücklich strahlend brechen Bianca und Paco zu ihrem Date auf.

Adrianos Eifersuchtsattacke

„Drei Mal dürft ihr raten, wer seine Finger da im Spiel hatte? Wer hat da wohl die beiden zusammengeführt?”, fragt Adriano stolz die anderen Islander und lässt sich dann als “Ehrenmann” feiern. Dass seine Ex dann direkt mit Paco kuschelnd die Nacht verbringt, ist dem 26-Jährigen dann doch ein Dorn im Auge.

Bianca wird zum Kreuzverhör zitiert: „Ich verstehe es nicht. Ich habe gesehen, dass ihr Arm in Arm eingeschlafen seid. Das ist sehr schnell gegangen, von emotional tot bis Feuerwerk! Bist du emotional so abgestumpft! Einerseits sieht es so aus, als ob ich nie dagewesen wäre, aber ich bin da!”

Bianca ist emotional total angegriffen, kämpft mit den Tränen: „Warum hinterfragst du das so krass, was du initiiert hast? Als wenn ich eine Laborratte wäre, die zum Käse rennt, wenn sie es tun soll. Du quälst mich in dem Sinne, dass du mich verwirrst mit deiner Fragerei! Ich war nicht verliebt in dich. Die Gefühle, die ich hatte, sind nichts, was man nicht töten könnte. Zack, du bist tot für mich!”

Das Date mit Paco

„Endlich ein Date”, Bianca freut sich auf die Zeit mit Paco. Es wird sich ordentlich rausgeputzt und dann geht es für die hübsche Brünette und den 25-Jährigen los zum Date beim romantischen Sonnenuntergang. „Kommt doch so, wie es kommen soll, oder nicht?“, schmunzelt Bianca. „Da hast du Recht. Ich gebe dir auf jeden Fall eine zweite Chance”, so Paco. „Ich gebe DIR eine zweite Chance”, kontert Bianca.

Humortechnisch laufen die zwei nicht aneinander vorbei. Es wird herzlich gelacht und die zwei Turteltauben strahlen bis über beide Ohren und genießen die Zeit zusammen. „Hey, pass auf Bianca, jetzt kommt etwas ganz unerwartetes”, Chameur Paco legt seinen Arm um die 23-Jährige. Auf den Neuanfang wird erstmal schön gekuschelt.

Emilia bekommt den nächsten Korb

Alles andere als kuschelig ist die Stimmung bei Alex und Emilia. Beim Profiboxer ist der Funke einfach nicht übergesprungen. „Ich finde, wir sollten uns unseren Gefühlen im Klaren sein”, so Alex der daraufhin das Couple mit Emilia auflöst. Auch Angelina wird verlassen. Pacos Herz schlägt für Bianca. Nach dem Date sucht er das Gespräch mit der 21-Jährigen: „Ich mag dich echt gerne, aber der Funke hat ein bisschen gefehlt.“

Drei Islander müssen gehen

Drei Islander müssen gehen! In der „Love Island”-App konnten die User abstimmen, welcher Islander ihnen am sympathischsten ist. Das Ergebnis bringt Jana Ina Zarrella am Abend mit in die Villa. Die sechs Islander mit den wenigsten Stimmen treten vor. „Drei von euch müssen heute noch die Villa verlassen, drei dürfen bleiben. Aber welche drei, das entscheidet ihr!”, so die Moderatorin zu den geschockten Islandern.

Für wen werden sich die Islander entscheiden und wer muss danach seine Koffer packen?

„Love Island – Heiße Flirts und wahre Liebe“, immer montags bis freitags und sonntags um 22:15 Uhr bei RTLZWEI. Die Folgen sind nach der Ausstrahlung sieben Tage lang kostenlos auf TVNOW verfügbar – im Anschluss daran im PREMIUM-Bereich.