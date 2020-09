15.09.2020 15:45 Uhr

„Love Island“ Tag 14: Henrik küsst Sandra und Aurelia will ausziehen

Jetzt wird es spannend: Islander Henrik flirtet fremd - mal wieder. Denn die neue Granate Sandra hat es ihm gewaltig angetan. Blöd nur, dass er eigentlich fest vercouplet ist mit Aurelia.

Marc, Josua und Henrik sind glampen und wurden von drei Granaten überrascht. Henrik ging direkt auf Angriff bei Sandra und auch Josua hat eine Auserwählte.

Josua ist hin und her gerissen

„Meine Meinung ist, dass wir Beide zwei echt starke Typen sind, die unglaublich smarte Damen hier kennengelernt haben“, so Henrik zu Josua, der seine erste Glamping-Kuschel-Nacht mit Mila hinter sich hat. „Mila passt unglaublich krass zu dir und die hat auch richtig Bock auf dich!“

Doch ganz anders als Henrik, denkt Josua auch an das, was vorher war: „Was ist, wenn ich hier mit ihr so zwei Tage rummache, dann aber denke, ich würde lieber mit Chiara hier liegen?“

Mehr zum Thema:

Chiara muss an Josua denken

Aber auch Chiara kommt nicht wirklich von Josua los. Die Blondine macht keinen Hehl daraus, dass sie ein Auge auf Granate Melvin geworfen hat, gibt aber auch zu in Gedanken viel bei Josua zu sein.

„Ich bin echt gespannt, wie ich mich dann fühle, wenn ich Josua mit einer anderen sehe!“, erklärt sie traurig.

Galerie

Henrik hat nur noch Sandra im Kopf

Viel schlimmer ist es aber für Aurelia, denn ihr Henrik scheint sie komplett vergessen zu haben. Sie leidet: „Ich vermisse Henrik schon und hoffe, dass es nicht nur einseitig ist!“

Ist es aber! Henrik hat nur noch Sandra im Kopf: „Das ist eine perfekte Frau. Genauso muss eine Frau sein!“ Klar, dass er nicht lange fackelt, den ganzen Tag mit ihr kuschelt und sogar duscht. Am Abend gibt es dann den ersten Kuss …

„Alter, wie asozial!“

Selbstverständlich ist Aurelia nicht begeistert und meckert: „Alter, wie asozial. Der kann mich am Arsch lecken“, entfährt es Aurelia, als mit einer Grußbotschaft vom Glamping auch ein neues Foto von Henrik und Sandra eintrudelt. Aurelia ist geschockt und verzieht sich sofort tief getroffen unter die Bettdecke.

Die Hotelfachfrau weint bitterlich. Melina und Chiara eilen zum Trösten hinterher. Doch viel können sie nicht tun. So aufgelöst war Aurelia noch nie: „Ich will nach Hause. Ich will mir diese Scheiße nicht mehr geben! Ich bin die Lachnummer in ganz Deutschland!“ Hat es Henrik endgültig mit ihr verschnitzelt und wird die Hotelfachfrau wirklich „Love Island“ verlassen?

„Love Island – Heiße Flirts und wahre Liebe“, Ausstrahlung immer montags bis freitags und sonntags, um 22:15 Uhr bei RTLZWEI.