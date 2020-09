21.09.2020 00:10 Uhr

„Love Island“ Tag 18: Neuzugang Laura will mit allen Jungs Einzeldates!

Der heiße Neuzugang Laura zieht gleich in die Private-Suite von "Love Island" und will Einzeldates mit allen Männern. Mit wem will die Granate ihre erste Nacht verbringen?

Hübsche Überraschung für die Männer! In der Private-Suite wartet Granate Laura (21, Teamleiterin und Angestellte im Einzelhandel aus Kassel) und will mit allen Boys ein Einzeldate! Und die selbstbewusste Dunkelhaarige bekommt nicht nur das. Sie entscheidet am Ende auch mit welchem Islander sie ungestört in der Private-Suite ihre erste „Love Island“-Nacht verbringen möchte.

Date-Night in der Private-Suite

Naaaaaaaaaaachricht! Eine neue weibliche Granate wartet in der Private-Suite. „Blaue Augen, dunkle Haare und alle Männer haben gleich Kopfkino“, lacht Tim, der als erster Islander Laura daten durfte. Die Granate will aber alle Männer einzeln kennenlernen. Die Islanderinnen sind alles andere als happy. Tobi bringt es auf den Punkt: „Ich glaube, dass momentan der ein oder anderen Frau der Arsch auf Grundeis geht!“ Besonders Chiara ist stinkig, als ihr Melvin zu seinem Speed-Date geht. „Ey, Couple“, brüllt sie mahnend und mit Todesmine durch den Garten.

Mehr zum Thema:

Murat ist von Laura begeistert

Am Ende der Date-Night ist es Neuzugang Murat, der am meisten von Laura beeindruckt ist. „Mein Typ Frau bist genau du, ohne Scheiß“, so der 24-Jährige ehrlich zu der 21-jährigen Schönheit. „Da schmilzt mein Herz sofort.“ Werden seine Gefühle erwidert? Wählt Laura den Kölner aus und bittet ihn die Nacht mit ihr in der Private-Suite zu verbringen? Oder ist es Luca oder Melvin? …?

Für Laura gibt’s keine Liebe auf den ersten Blick

Was macht Laura zu einer perfekten Islanderin? Das verriet sie vorab gegenüber RTLZWEI: „Ich bin die unverwechselbare Laura (lacht). Ich sehe nicht nur gut aus, sondern ich habe auch etwas im Kopf und weiß mit meinen 21 Jahren schon sehr genau, was ich will.Ich lasse alles auf mich zukommen und bin sehr unvoreingenommen, was die Liebe angeht.“

Und wie es mit der Liebe auf den ersten Blick? „Ich brauche auf jeden Fall eine Weile, um mich zu verlieben. Na klar, gibt es etwas, das einen auf den ersten Blick fesseln kann, aber das ist nicht immer so.“

