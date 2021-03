„Love Island“ Tag 2: Erste Tränen bei Emilia und Livia zerstört ein Couple

09.03.2021 17:17 Uhr

Am Montagabend ist die fünfte Staffel von "Love Island" gestartet und die ersten vier Couples haben sich gebildet. Nun kam eine neue, heiße Dame dazu, die eines der vier Paare direkt wieder auseinander bringen wird.

Granate Livia ist neu in der „Love Island„-Villa und will natürlich auch einen Mann an ihrer Seite. Dafür darf sie sich jetzt einen der vier vergebenen Männer aussuchen.

Livia hat zwei Favoriten

Das bedeutet aber gleichzeitig, dass sie ein bestehendes Paar auseinanderreißen wird. Zuvor fühlt sie allen vier Männern auf den Zahn und zwei haben es ihr besonders angetan: Breno oder Adriano. Am Abend checkt sie ihre beiden Favoriten noch mal ab. „Wie findest du mich?“, will sie von Adriano wissen. Der 26-Jährige ist ehrlich: „Ich weiß nicht, was es bei dir gewesen ist, aber irgendwas bei dir kickt. Ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ein Couple mit uns klappt.“ Livia strahlt.

Aber auch Breno zaubert der 27-Jährigen ein mega Lächeln aufs Gesicht: „Ich finde dich auch attraktiv und du hast mit Abstand den besten Körper hier!“ Aber wer macht am Ende das Rennen um das Granaten-Herz und welche Islanderin katapultiert Livia ins Singledasein? „Ich werde auf jeden Fall meinen Bauch entscheiden lassen“, so Livias Liebesplan.

Alles aus bei Emilia und Adriano

Am ersten Abend haben Emilia und Adriano zusammen gefunden. Schnell mussten sie aber feststellen: Das passt nicht! Adriano steht eher aus rassige, südländische Frauen, mit dunklen Haaren. Emilia dagegen ist blond!

Nur wenige Stunden waren sie ein Couple, dann waren sich beide einig: das wird nichts. Während Adriano bereits auf Livia und Bianca ein Auge geworfen hat, leidet Emilia unter ihrem Singledasein.

Es kommt sogar zu ersten Tränen bei der Blondine. „Überall ist bei allen dieses Knistern. Ich mache mir dann immer einen Kopf. Was mache ich falsch? Das beschäftigt mich sehr“, so die 21-Jährige traurig. „Ich würde jetzt am liebsten gehen und alles stehen lassen und denken: Ok, ich habe es probiert, es hat nicht funktioniert. Ich wünsche euch noch viel Spaß!

Bei Nicole und Dennis passt es

Bei Nicole und Dennis läuft es hingegen blendend. Kuscheln, massieren und ganz viele süße Worte: Nicole und Dennis kommen sich immer näher. „Ich finde es so wie es jetzt ist perfekt. Man hat schon richtig das Gefühl, man wäre zusammen, weil man ständig die Nähe zueinander sucht“, so Nicole, während sie sich in Dennis Arme kuschelt.

Dem 27-Jährigen geht es genauso. „Ich habe überhaupt nicht das Bedürfnis momentan jemand anderen kennenzulernen!“ Sind die beiden das „Love Island“-Dauercouple? Nicole ist sich sicher: „Ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass ich hier noch mal mit jemand anderem im Bett schlafe!“

Sie scheint aber zu vergessen, dass es erst der zweite Tag ist und somit noch alles offen ist. Das alles und noch mehr, heute bei „Love Island“.

„Love Island – Heiße Flirts und wahre Liebe“, immer montags bis freitags und sonntags um 22:15 Uhr bei RTLZWEI. Die Folgen sind nach der Ausstrahlung sieben Tage lang kostenlos auf TVNOW verfügbar – im Anschluss daran im PREMIUM-Bereich.