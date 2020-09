22.09.2020 20:45 Uhr

„Love Island“ Tag 20: Hilfe, drei neue Granaten (und ein DJ)!

Ein neues „Mücke-Elefanten-Drama“ zwischen Melina und Tim erschüttert in der Nacht die Villa von "Love Island". Die Studentin ist eifersüchtig. So richtig durch ist das Thema auch am nächsten Morgen noch nicht. Überhaupt haben die Couples viel Redebedarf und sind mit sich selbst beschäftigt.

Ablenkung und Party-Spaß gibt es dann am Abend: Eine exklusive Beachparty steht bei „Love Island“ an. Das Highlight: Erfolgs-DJ „LUM!X“ legt nur für die Islander auf. Doch es wurden drei Tickets mehr für das Event verteilt. Auch die drei neuen weiblichen Granaten Nele, Julia und Melanie sind geladen und zerstören die Party. „Bonschlonzo“ – Die Boys sind happy, die Islanderinnen weniger. Sie müssen zurück in die Villa und den Granaten das Feld überlassen…

Tims Praktikum in Melinas Kindergarten

Tim hat es gewagt, Laura beim emotionalen Entscheidungsabend fest und lange in den Arm zu nehmen, um ihr über den Rauswurf von Tobias hinwegzuhelfen. „Also ich umarme Menschen nicht so, wenn ich sie nicht kenne“, wirft Melina schnippisch Tim vor die Füße.

Tim kann nicht glauben, was er sich da anhören muss. „Ich mache mich doch nicht zum Affen hier. Weil ich sie 20 Sekunden und nicht fünf im Arm halte – da müssen wir doch gar nicht drüber reden“, kotzt sich Tim bei Marc aus.

„Irgendwann ist mal der Punkt erreicht, an dem ich sage: ‚Fuck Off!‘ Wenn man aus jeder Mücke einen Elefanten machen muss, dann sage ich sorry! Es ist doch ein Witz, deswegen ein Fass aufzumachen. Da kann ich auch ein Praktikum im Kindergarten machen, da habe ich weniger Probleme!“

Und dann setzt Melina noch einen drauf und beschwert sich, dass Tim mit den anderen Islandern über sein Couple-Trouble gesprochen hat: „Für mich ist das in den Rücken fallen!“ Das ist zu viel für Tim. Es wird laut und unschön …

Paaaarty!

Die Stimmung könnte nicht besser sein. Alle Islander dürfen in einem Beachclub eine exklusive Party feiern. Star DJ „LUM!X“ ist angereist und legt seine Hits (sein Song „Monster“ hat über 85 Mio. Views auf YouTube) auf. Die Party ist im vollen Gange, da crashen plötzlich drei heiße neue Granaten die Location. Unverschämtheit!

Nele (24, angehende Erzieherin aus Almhütte), Julia (23, Influencerin aus Köln) und Melanie (23, Kinderkrankenschwester aus Haan). Die Drei haben nach ihrem feurigen Aufritt nur einen Wunsch: „Habt ihr was zu trinken für uns?“ Natürlich! Von den Männern gibt es direkt Drinks, von den Frauen dagegen eiskalte Blicke. Melina markiert sofort ihr Revier und setzt sich auf Tims Schoß. Doch da darf sie nicht lange bleiben. Für die Islanderinnen ist die Party vorbei. Damit sich die Granaten und die Männer in Ruhe beschnuppern können, geht’s zurück in die Villa und Henrik krallt sich einen Neuzugang…

Hier die drei Neuzugänge in Wort und Bild.

Nele (24)

Beruf: Angehende Erzieherin

Wohnort: Althütte

Was macht Dich zu einer perfekten Islanderin?

„Ich denke, dass ich ein komplett anderer Typ bin, als die Mädels, die bis jetzt in der Villa sind.“

Melanie (25)

Beruf: Kinderkrankenschwester

Wohnort: Haan

Was macht Dich zu einer perfekten Islanderin?

„Mich macht zu einer perfekten Islanderin, dass ich sehr sympathisch, liebenswürdig und hilfsbereit bin. Ich bin bei jedem Spaß dabei und verstehe mich schnell mit neuen Leuten.“

Julia (23)

Beruf: Influencerin

Wohnort: Köln

Was macht Dich zu einer perfekten Islanderin?

„Mein Gesamtpaket aus meinem Charakter und meinem Aussehen macht mich zu einer perfekten Islanderin.“

„Love Island – Heiße Flirts und wahre Liebe“, Ausstrahlung immer montags bis freitags und sonntags, um 22:15 Uhr bei RTLZWEI.