03.09.2020 23:50 Uhr

„Love Island“ Tag 4: Der Beef zwischen Melina & Luca spitzt sich zu

Der Beef zwischen Melina und Luca spitzt sich immer mehr zu und droht zu eskalieren. Dabei versucht Luca die Sache doch zu klären.

Luca sucht immer wieder das Gespräch mit Melina, doch ständig weicht sie ihm aus. Als die beiden sich dann doch noch mal für ein weiteres Gespräch zusammensetzen, spitzt sich die Lage zu.

Luca versteht das Problem nicht

„Ich muss auch ehrlich sagen, du hast mich heute auch ein bisschen genervt, hast du das nicht gemerkt?“, wirft Melina Luca vor, der überhaupt nicht versteht, was das Problem ist und eigentlich nur etwas Aufmerksamkeit von seinem Couple möchte. „Mein Interesse an dir hat sich nicht geändert“, gibt der 24-Jährige zu.

Melina weist ihn ab

„Das ist auch etwas, was mich nervt. Dieses Gefühl, wenn jemand was von mir erwartet, dann fällt mir das richtig schwer. Ich brauche Zeit für mich und komme dann auf dich zu. Ich kann das jetzt nicht erzwingen“, so Melina. Auf eine Antwort, woran er bei Melina ist, wartet er vergeblich.

Die Granaten geben Vollgas beim Date

Ein romantisches Dates am Pool, zwei heiße Granaten und Islander, die auf der Suche nach der großen Liebe sind – Zeit für Dates! Granate Pia hat Angst die Villa vorzeitig verlassen zu müssen. Da kommt die Nachricht für ein romantisches Date gerade recht. Die 25-Jährige schnappt sich Animateur Luca und flirtet beim Date offensiv mit ihm.

Obwohl Luca mit Melina vercouplet ist, genießt er den Abend mit der Blondine sehr. Ist das genug, um sich bei der nächsten Paarungszeremonie von Melina zu lösen und Pia eine Chance zu geben? Neuzugang Tim hat Melina für das Date ausgewählt. Melina gefällt ihm richtig gut und das zeigt er ihr auch.

Wer muss gehen?

Wird er sich bei der nächsten Paarungszeremonie für sie entscheiden und bedeutet das das Aus zwischen Luca und Melina? Doch wer bleibt dann Single und muss womöglich die Liebes-Insel verlassen?

„Love Island – Heiße Flirts und wahre Liebe“, Ausstrahlung immer montags bis freitags und sonntags, um 22:15 Uhr bei RTLZWEI.