Love Island Tag 9: Dennis muss raus und das erste „Ich liebe dich“

Was heute Abend bei der putzigen RTL-2-Kuppelshow „Love Island“ passierte, fassen wir hier wie immer kurz zusammen.

Mischa und Ricarda im Liebeshimmel: Der muskulöse Ludwigshafener und das attraktive Model aus Erkrath genießen ihre Zweisamkeit in der Privat-Suite. Nach innigen Küssen lassen sie ihren Gefühlen freien Lauf. Dabei lässt sich Mischa zu einem leidenschaftlichen Geständnis hinreißen: „Ich liebe dich, ich schwör’s dir! Ich will dich hier nicht mehr gehen lassen!“ Halten wir fest: Das erste „Ich liebe Dich“ seit dem Sendestart von „Love Island“ in Deutschland!

Heulalarm in der Villa

Überraschung: Dennis musste die Show wegen gesundheitlicher Probleme verlassen. Was war da denn los? Der Weltenbummler, der zuletzt mit Danilo um Kandidatin Melissa rang, hatte sich eine Fußverletzung zugezogen. Kurz nach seinem Auszug sendete er den Islandern eine Videobotschaft und einen Abschiedsgruß. Die Nachricht schlug ein wie eine Bombe: Die Islander brachen in Tränen aus und suchten gegenseitig Halt in innigen Umarmungen. Die Trauer um den unvorhergesehenen Auszug von Dennis war anscheinend groß. Als Gruß an den beliebten Islander trugen am Abend alle seine Hemden.

Nach seinem freiwilligen Auszug sagte er im Interview mit RTL 2: „Körperlich geht es mir zum Glück wieder ganz gut. Emotional bin ich noch sehr aufgewühlt, weil ich einfach mit ein paar Dingen nicht wirklich abschließen konnte. Es gibt da eine Person mit der ich sehr gerne noch ein Gespräch geführt hätte. Um wen es dabei geht möchte ich gerne für mich behalten.“

„Love Island – Heiße Flirts & wahre Liebe“: montags um 20:15 Uhr, dienstags bis sonntags 22:15 Uhr bei RTL 2.